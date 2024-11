Háború Ukrajnában és Izraelben: A billegő államok dönthetik el Amerika sorsát + videó

Megosztás itt:

Rutte: A NATO-nak össze kell tartania - Nem számít ki ül a Fehér Házban

"Alapvetően Trumpnál nincs abban változás, hogy ő ahogyan azt 2016-ot követően, most is be fogja nyújtani a cechet, hogy akkor tessék a védelem nincs ingyen, itt most akkor tessék költeni a védelmi beszerzésekre. Egyelőre még csak 2% a hivatlos NATO elvárás, de ezt fel fogják vinni 2,5-3%-ra. (...) Ez nem jelenti azt, hogy Trump alatt szét fog esni a NATO. Sőt ha megnézzük Trump majdhogynem oroszellenesebb volt, mint az azt megelőző Obama-kormányzat, ha a szankciókat, illetve azok kiterjesztését és mértékét nézzük Oroszország ellen. Ez nem fog változni. "

- fogalmazott Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a moszkvater.com állandó szerzője.

Amerika választ

"Gyakorlatilag senki nem tudja megmondani ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Mindkét oldalnak van oka optimizmusra és pesszimizmusra is. A közvéleménykutatások eredményeit elég sokan megkérdőjelezik. (...) Az igazság az, hogy a korábbi választásokhoz képest Trump sokkal jobban áll. (...) Gyakorlatilag fej-fej mellett vannak. A billegő államok azok, melyek ezt a választást el foják dönteni."

- mondta Magyarics Tamás, Amerika-szakértő.