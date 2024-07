Háború Ukrajnában és Izraelben: A béketárgyalás kapcsán az orosz-ukrán álláspont nem közelít + videó

"Több eljárás folyt Ursula von der Leyen ellen és mindegyiket ügyesen elmismásolták. Egészen addig menően, hogy az Euróai Ügyészségnek, - ami Ursula von der Leyen ellen nyomozást folytatott -, a forrásait kezdték el megmetszegetni finom utalás képpen, hogy az Európai Ügyészség is maradjon csak a helyén és ne az Európai Bizottság ügyeit vizsgálgassa. Azok a vakcina ügyek, melyek alapján most egy Európai Bírósági ítélet született Ursula von der Leyen ellen és el lett marasztalva, ezek még 2020 - 21-es tárgyalások eredményei és 2021-ben kötötték meg azokat a szerződéseket, melyeknek mai napig nem láthatjuk a részleteit."

"Ez már a háború előtt is előállt Németország esetében, például a Berlini Haditechnikai Vásár és Kiállítás esetében. 2020-21 környékén is előjött a kérdés, hogy ismeretlen drónokkal és furgonokkal épp pont véletlenül a kifutópálya végén parkoltak és onnan idítottak megfigyeléseket adott vadászgép vagy technika ellen. (...) Tudni kell, hogy nagyjából egy pár kilométeres körzeten belül merre helyezkedik el az objetum, amit meg akarnak figyelni. Ezt akár műhold képekről, vagy egyéb hírszerzési forrásokból könnyen megállapítható. (...) Majd akár kisboltban vagy interneten kapható legolcsóbb drónokkal végzik ezt a felderítést."

