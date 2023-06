Háború Ukrajnában: elképesztőek az emberveszteségek és esély sincs a békére

Napindító - Robotsebészet bevezetése Magyarországon

Egy éve vezették be hazánkban a Da Vinci robotsebészetet. Miként is vált be ez a XXI. századi csúcstechnológia? Erről számolt be tudósítónk, Solti Szabina, aki ott van az Országos Onkológiai Intézetben és Prof. Dr. Polgár Csaba főigazgatót, valamint Prof. Dr. Tenke Péter urológust, egyetemi tanárt kérdezte.