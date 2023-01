Háború Ukrajnában: Életét vesztette az ukrán belügyminisztérium vezetősége

Megosztás itt:

Az ukrán belügyminisztérium vezetősége, köztük a belügyminiszter is életét vesztette a Kijev külvárosában történt reggeli helikopterszerencsétlenségben. A jármű egy óvoda mellett csapódott be Brovariban. A legújabb jelentések szerint 18-an haltak meg, köztük gyerekek is, a sebesültek száma 26.

Az ukrán elnöki iroda azt közölte, hogy a belügyminisztérium vezetősége hivatalos üzleti ügyben utazott a front irányába, és a helikopter alacsonyan repült, ezért a hajnali köd is okozhatta a balesetet, de az okokról még korai beszélni.

Az óvoda részben megsemmisült épülete mellett egy 14 emeletes lakóépület is megrongálódott.

Volodimir Zelenszkij szörnyű tragédiának nevezte balesetet és részvétét nyilvánította az áldozatok családjainak.

Jön a 10. szankciós csomag

Már februárban elfogadhatják a 10. szankciós csomagot - értesült a Politico. A brüsszeli portál uniós diplomatáktól úgy tudja: az orosz nukleáris energia és Fehéroroszország ellen hoznának szigorúbb büntetőintézkedéseket. Belorussziára az orosz export-termékek viszonteladásának tilalma miatt terjedne ki az újabb szankciós csomag. Ursula von der Leyen az amerikai CNN hírcsatornának megerősítette a 10.szankciós csomag bevezetésének tervét.

