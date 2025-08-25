Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 25. Hétfő Lajos, Patrícia napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Radar 09:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Háború Ukrajnában

Háború Ukrajnában – Egyelőre Zelenszkij hiába mondja, hogy leülne Putyinnal tárgyalni + videó

2025. augusztus 25., hétfő 08:07 | HírTV
háború elemzés Nógrádi György Háború Ukrajnában

Úgy tűnik nagyon nem közelednek az álláspontok a két hadban álló ország között. A témában Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a vendég a HírTV Napindító című műsorában.

  • Háború Ukrajnában – Egyelőre Zelenszkij hiába mondja, hogy leülne Putyinnal tárgyalni + videó

További híreink

Trump baráti, de markáns üzenetet küldött Orbán Viktornak

Sokkolóan fájdalmas beismerést tett a német kancellár + videó

Így vásároltunk régen, amikor még nem voltak plázák – Retró galéria

Speciális Kormányinfó lesz holnap, nagy bejelentések várhatók

Búcsúzik Lékai-Kiss Ramóna, több autót is totálkárosra tört a TV2 sztárja

A meghízott Mbappé befogta Vinícius száját, a Real Madrid brazilja válaszolt

Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó

A Paks győzni tudott az MTK otthonában is, és a tabella élére ugrott

Sajtóklub – Ez az ukrán támadás Magyarország ellen irányult, magát a barátság szót is szétlőtték + videó

További híreink

Sajtóklub – Ez az ukrán támadás Magyarország ellen irányult, magát a barátság szót is szétlőtték + videó

Nem enged az iráni ajatollah

Háborús készültségbe lép Németország

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán
2
Sokkolóan fájdalmas beismerést tett a német kancellár + videó
3
Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel
4
Az ukránok lövik a Barátságot, Zeleszkij fenyegeti hazánkat, Karácsony pedig sárga-kékbe öltöztetett Lánchíddal tiszteleg előttük
5
A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet
6
Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó
7
Sajtóklub – Ez az ukrán támadás Magyarország ellen irányult, magát a barátság szót is szétlőtték + videó
8
Győzelmével a Paks a tabella élén
9
Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó
10
Kiderült, mikor értesülhetünk a kormány új döntéseiről

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!