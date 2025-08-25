Háború Ukrajnában – Egyelőre Zelenszkij hiába mondja, hogy leülne Putyinnal tárgyalni + videó

Kiderült, mikor értesülhetünk a kormány új döntéseiről

Sajtóklub – Ez az ukrán támadás Magyarország ellen irányult, magát a barátság szót is szétlőtték + videó

Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó

Az ukránok lövik a Barátságot, Zeleszkij fenyegeti hazánkat, Karácsony pedig sárga-kékbe öltöztetett Lánchíddal tiszteleg előttük

A hatvanpusztai gazdaság jelenleg politikai támadások kereszttüzébe került – azt, hogy mi az igazság, Orbán Győző mondta el a Borsnak adott interjújában.

Vasárnap ünnepelte függetlenségének 34. évfordulóját Ukrajna, a hadban álló ország elnöke, Volodimir Zelenszkij pedig nagyszabású beszédet tartott és üzenetet fogalmazott meg Budapestre is, miszerint, ha hazánk nem változtat Ukrajna-politikáján, akkor további támadások várhatóak a Barátság-kőolajvezeték ellen.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.