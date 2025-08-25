Háború Ukrajnában – Egyelőre Zelenszkij hiába mondja, hogy leülne Putyinnal tárgyalni + videó

Vasárnap ünnepelte függetlenségének 34. évfordulóját Ukrajna, a hadban álló ország elnöke, Volodimir Zelenszkij pedig nagyszabású beszédet tartott és üzenetet fogalmazott meg Budapestre is, miszerint, ha hazánk nem változtat Ukrajna-politikáján, akkor további támadások várhatóak a Barátság-kőolajvezeték ellen.
