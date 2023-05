Háború Ukrajnában: Dróntámadás Moszkvában, több épületet eltaláltak

Megosztás itt:

Dróntámadás érte Moszkvát. A TASZSZ és a RIA Novosztyi hírügynökség szerint a Lenin sugárúton és egy kisebb utcában érte találat egy-egy lakóépület felső emeletét. Áldozatok nincsenek. A környező társasházakból evakuálták a lakókat. Az orosz légvédelem nyolc drónt hatástalanított, többet lelőtt. Moszkvában akadozik a műholdas navigáció, a Glonass orosz műholdrendszer jeleit most a hadsereg használja.

Az ukrán fegyveres erők több mint egy órán át lőtték a belgorodi régiót is: több lakos meghalt. Az orosz erők közben ismét heves támadást intéztek Kijev ellen, éjjel számos robbanás történt, a város három területén is tűz ütött ki, legalább egy ember meghalt – számolt be Vitalij Klicsko kijevi polgármester. Kijev mellett Zsitomir, Kirovograd, Harkiv, Cserkaszi és Csernyihiv régiókban is légiriadót rendeltek el az éjszaka.

Riasztó a helyzet Koszovóban, nagy robbanás készül Európa közepén – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arra reagálva, hogy Zvecsanban tegnap este összecsaptak a koszovói szerbek a NATO KFOR-alakulat békefenntartóival. Ötvenkét szerb került kórházba, hárman súlyos állapotban, a békefenntartó alakulat negyvenegy katonája is megsebesült, köztük húsz magyar, egyiküket meg kellett műteni. Zvecsanban továbbra is feszült a helyzet, az önkormányzat épületét most a KFOR-erők őrzik. A szerb lakosok azért demonstrálnak, mert Pristina ragaszkodik hozzá, hogy elfoglalja hivatalát az a négy polgármester, akiket annak ellenére neveztek ki, hogy szinte a teljes szerb lakosság bojkottálta a választásokat.

