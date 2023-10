Háború Ukrajnában - Brüsszel nem csökkenti Ukrajna támogatását az izraeli-palesztin konfliktus miatt

Megosztás itt:

Az izraeli-palesztin konfliktus súlyosbodása nem fogja csökkenteni Ukrajna uniós támogatását az Oroszországgal szembeni háborúban – jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján.

Eric Mamer emlékeztett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombati bordeaux-i beszédében már megerősítette: az Oroszország elleni konfliktusban az unió kitart az ukrán nép mellett, ameddig csak szükséges. Eközben Guido Crosetto olasz védelmi miniszter szerint nem valószínű, hogy az orosz-ukrán konfliktus a csatatéren fog megoldódni.

Azt is elárulta, hogy Róma fontolgatja, hogyan lehetne a két felet tárgyalóasztalhoz ültetni, miközben továbbra is felfegyverzi Kijevet. A Corriere della Serának adott, vasárnap megjelent interjúban Crosetto elismerte, hogy bármennyire is szeretné Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya a végtelenségig támogatni Ukrajnát, ez a politika egyszerűen nem reális.