Megosztás itt:

Csapatokat vonultat fel a NATO az orosz határnál - számol be a The New York Times. A lap arról ír, hogy a védelmi szövetség többnemzetiségű egységekből álló zászlóaljat telepített nyolc országba az orosz határ mentén. Friss hír az is, hogy Kijev megkapta a Patriot légvédelmi rendszert az Egyesült Államoktól és Németországtól - erről a Twitteren Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter számolt be, aki azt mondta Ukrajna megvalósította "álmát". Egy német védelmi tisztviselő arról számolt be, hogy Németország és az Egyesült Államok egy meg nem nevezett országban tartott NATO-gyakorlat során is biztosított kiképzést a légvédelmi rendszerre.

Ez nem olyan, mint Irakban - így számolt be egy brit zsoldos az Ukrán frontról. A brit katona, aki jelenleg is az Ukrán Nemzetközi Légióban van elismerte, hogy az ukrán katonaság a lakóházak között rejtőzik el, ami miatt veszélyben a civil lakosság. Az idegen zsoldosok jelenlétét a háború elején még tagadta Ukrajna és azok az országok is, amelyeket szóba hoztak ezzel kapcsolatban, ám ahogyan az ukrán haderő fogyott egyre nagyobb arányban érkeztek a térségbe más országok fizetett katonái.

A legutóbbi kiszivárogtatási botrány egyik ügye pedig éppen az lett, hogy mások mellett Franciaország is küldött katonának a térségbe. Mindez kínos helyzetbe hozhatta Macron elnököt, aki személyesen a háború óta tartja a kapcsolatot Putyin elnökkel.