Háború Ukrajnában – Lezáratná a Balti-tengert Oroszország előtt Volodimir Zelenszkij + videó

A brit belügyminiszter új feltételeket szabna a bevándorlóknak: csak azok maradhatnak, akik bizonyítják, hogy érdemben hozzájárulnak a társadalomhoz.

Háború Ukrajnában – Sokaknak nincs hova hazamenniük, mégsem menekülnek el + videó

Továbbra is rengeteg menekült érkezik a harcok sújtotta területekről Nyugat-Ukrajnába és Kárpátaljára, jelenleg pedig több tízezer ember várja azt is, hogy az ukrán hatóságok kimenekítsék őket. Sokak viszont úgy döntenek, maradnak, annak ellenére, hogy se víz, se fűtés az adott területen.