Háború Ukrajnában

Háború Ukrajnában – Lezáratná a Balti-tengert Oroszország előtt Volodimir Zelenszkij + videó

2025. szeptember 30., kedd 08:52 | HírTV
Balti-tenger NATO Háború Ukrajnában Volodimir Zelenszkij követel

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország a Balti-tengeren közlekedő olajtankereket használhat arra, hogy drónokat indítson, amelyek NATO-tagállamok légterét is megsértik. A témában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a Napindító vendége. 

  Háború Ukrajnában – Lezáratná a Balti-tengert Oroszország előtt Volodimir Zelenszkij + videó

A tartalomból: 

  • A Balti-tenger térségének stratégiai fontosságát az adja, hogy a partvidékét habár kilenc ország osztja meg, közülük 8-an NATO tagok, így Oroszország tengeri hozzáférése lényegében két partszakaszra korlátozódik: az egyik a Szentpétervár környéki terület, a másik pedig a nyugati exklávé, Kalinyingrád, amely Lengyelország és Litvánia között helyezkedik el. Ennek következtében a Balti-tenger szinte teljesen körbezárt NATO-övezetté vált, és ezzel párhuzamosan egyre gyakoribbá és intenzívebbé váltak a hadgyakorlatok mindkét oldalról.
  • A NATO rendszeresen tart hadgyakorlatokat a Balti-tenger különböző pontjain. A gyakorlatok célja a tengerészeti együttműködés fejlesztése, valamint a különféle hadműveletek — például aknamentesítés, partvédelmi műveletek és kombinált tengeri-légi támadások — szimulálása.
  • Az orosz haditengerészet fő bázisa Kalinyingrádban található. Innen indítják rendszeres gyakorlataikat. Ezen felül az orosz hadgyakorlatok másik fontos helyszíne a Szentpétervár környéki vizek, ahonnan gyakran indítanak felderítő és partvédelmi manővereket. A NATO és az orosz haderők gyakorlatainak időzítése gyakran szinte szándékosan esik egybe.. Minden NATO-aktivitásra szinte azonnali orosz válasz érkezik, és fordítva. Az ilyen párhuzamos gyakorlatok célja egyfelől az elrettentés, másfelől pedig annak demonstrálása, hogy egyik fél sem hagyja szó nélkül a másik katonai jelenlétét a térségben.
  • Jogilag a Balti-tenger nem kizárólagos felségvizek összessége, hanem a nemzetközi tengeri jog alapján több zónára tagolódik: a part menti országok a part menti tengeren és gazdasági övezetükben gyakorolnak szuverenitást, míg a nemzetközi vizeken minden államnak joga van az áthaladásra.

Teljes elemzés: 

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó

Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó

 A hadban álló Ukrajnában elenyésző azok száma, akik önként jelentkeznek katonának emiatt folytatódnak a kényszersorozások és tart az embervadászat a hadkötelesek után. Kijev elvárása, hogy havonta 30 ezer hadkötelest lehessen mozgósítani. A részletekről Dunda György  tudósító számolt be a Napindítóban.
