Háború Ukrajnában: Az USA katonai célokra több mint 50 milliárd dollárnyi segítséget nyújtott már Ukrajnának

Először utazott Kijevbe Biden elnök a háború kitörése óta, drámai körülmények között demonstrálva elkötelezettségét az ország és annak küzdelme iránt, miközben a háború bizonytalan új szakaszába lép - így írta le a CNN elemzője az amerikai elnök látogatását. A vizitet több hónapos előkészítés előzte meg, és az oroszokkal történő egyeztetés, akik biztosították az amerikai elnök biztonságát. Ezért sem volt érthető, hogy miért is szólaltak meg a szirénák az ukrán fővárosban akkor, amikor Biden Zelenszkij elnök mellett elsétált az aranykupolás Szent Mihály-székesegyház előtt.

Az amerikai elnök félmilliárd dollár új segélyt jelentett be, a csomag több katonai felszerelést, például tüzérségi lőszert, és rakétákat juttat Ukrajnának. Biden bejelentette azt is, hogy a hét végén újabb szankciókat vezetnek be Moszkvával szemben.

Eközben Matt Gaetz amerikai képviselő bejelentette, határozatot terjeszt elő, amely felszólítja a Biden-kormányzatot, hogy vessen véget az Egyesült Államok katonai és pénzügyi támogatásának Ukrajnának – ugyanakkor felszólít minden érintettet a békemegállapodás megkötésére. A 10 aláíró az állásfoglalásban megjegyzi, hogy amióta Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát, az Egyesült Államok járult hozzá a legnagyobb mértékben az ukrán háborús erőfeszítésekhez, több mint 110 milliárd dollárnyi pénzügyi, katonai és humanitárius segélyt nyújtott az Egyesült Államok szövetségesének. Ez több mint 27,4 milliárd dollár biztonsági támogatást tartalmaz.

