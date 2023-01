Háború Ukrajnában: Az ukrán hatóságok továbbra is keresik a helikopterbaleset okait

Megosztás itt:

Legalább 14 ember vesztette életét, 25 pedig megsebesült a kijevi helikopterbalesetben. Bár korábban 18 halottról is érkeztek információk, az ukrán hatóságok végül ezt a hivatalos tájékoztatást adták. Az áldozatok közt van Ukrajna belügyminisztere és helyettese is. A légi jármű egy óvodára zuhant a hírek szerint az egyik kisgyermek is életét vesztette. A tragédia oka továbbra is ismeretlen, a hatóságok vizsgálják a körülményeket.

Az ukrán vezetés egyöntetűen tragédiának tartja a történteket, az elhunyt belügyminisztert sokan gyászolják, csakúgy, mint a tragédia többi áldozatát. Azt azonban még mindig nem tudják, hogy miért zuhant le a helikopter.

Lehet, hogy szabotázsakció volt a szerencsétlenség?

Többen már most tudni vélik, hogy politikai leszámolás áll a kijevi helikopter-tragédia hátterében.

Dunda György, a Hír Televízió kárpátaljai tudósítója arról számolt be, hogy egyes vélemények szerint szándékos szabotázsakció történt.

Minden érintett a saját érdekét tartja szem előtt

Az orosz és az ukrán fél mellett az Egyesült Államok is saját érdekeit igyekszik előtérbe helyezni. Erről beszélt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézet vezetője. Mártonffy Balázs ugyanakkor kiemelte, hogy bizonyos esetekben a kitűzött célokat nem lehet elérni.

Gazdasági szempontból nyereséges a fegyvergyártás és a fegyvereladás

Az orosz-ukrán háború kapcsán Németország kevésbé, az Egyesült Államok annál inkább elkötelezett a támadó fegyverek gyártása mellett - közölte Billwachs Tibor. A pénzügyi elemző ugyanakkor azt is hozzátette, hogy eleget téve a korábbi NATO-vállalásnak, Európa számos országa az elmúlt években fegyverkezésbe kezdett.

Teljes adás: