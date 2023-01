Háború Ukrajnában: Az ukrán hatóságok továbbra is keresik a helikopterbaleset okai

Megosztás itt:

Legalább 14 ember vesztette életét, 25 pedig megsebesült a kijevi helikopterbalesetben. Bár korábban 18 halottról is érkeztek információk, az ukrán hatóságok végül ezt a hivatalos tájékoztatást adták. Az áldozatok közt van Ukrajna belügyminisztere és helyettese is. A légi jármű egy óvodára zuhant a hírek szerint az egyik kisgyermek is életét vesztette. A tragédia oka továbbra is ismeretlen, a hatóságok vizsgálják a körülményeket.

Az ukrán vezetés egyöntetűen tragédiának tartja a történteket, az elhunyt belügyminisztert sokan gyászolják, csakúgy, mint a tragédia többi áldozatát. Azt azonban még mindig nem tudják, hogy miért zuhant le a helikopter.

