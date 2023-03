Háború Ukrajnában - A NATO főtitkára továbbra is felvenné Ukrajnát a szövetségbe

Megosztás itt:

Habár egy háborút már kirobbantott az, hogy a NATO fel akarta venni Ukrajnát, a katonai szövetség vezetője továbbra is Kijev csatlakozásában gondolkozik. Eközben az Egyesült Államok újabb, kolosszális segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára, valamint Kínát is nyíltan megfenyegette. Putyin elnök pedig arra kérte az orosz hírszerzést, hogy kettőzzék meg erőfeszítéseiket, ez most kulcsfontosságú időszak.

Egy évvel ezelőtt a NATO és Kijev előrehaladott tárgyalásokat folytatott Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. Nem sokkal később kitört az ukrajnai háború, ami azóta százezrek életét követelte. A szervezet vezetője azonban továbbra sem tett le Ukrajna felvételéről.

Teljes adás:

HírTV