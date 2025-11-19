Keresés

2025. 11. 19. Szerda Erzsébet napja
Háború Ukrajnában

Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó

2025. november 19., szerda 08:48 | HírTV
Ukrajna korrupciós botrány Háború Ukrajnában

A Napindítóban Udvari Anna külpolitikai szerkesztő, Tóth Máté nemzetközi- és energiajogász és Dunda György kárpátaljai tudósító elemezte az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos legfrissebb híreket.

  Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó

A tartalomból: 

  • Új, stratégiai pozíciót vállalt Mike Pompeo: az egykori amerikai külügyminiszter hivatalosan is csatlakozott az ukrán Fire Point védelmi vállalat tanácsadó testületéhez. A lépés célja egyértelműen a cég globális piaci pozíciójának stabilizálása a tapasztalt diplomata bevonásával, ám az időzítés ennél kényesebb nem is lehetne.
  • Az ukrán Fire Point gyors felemelkedésére ugyanis árnyékot vet egy súlyos, kiterjedt hatósági eljárás. Az ukrán korrupcióellenes szervek többek között azt vizsgálják, hogy a cég manipulálta-e az ukrán Védelmi Minisztériummal kötött szerződéseit. Az ügy politikai szála rendkívül érzékeny, mivel a nyomozók aktívan kutatják a vállalat és Timur Mindics közötti esetleges összefonódásokat. Mindics nem más, mint Volodimir Zelenszkij elnök „pénzátrosaként” elhíresült korábbi üzlettársa, aki jelenleg szökésben van a hatóságok elől.
  • Bár a cégvezetés teljes együttműködést ígért és kategorikusan tagadja a kapcsolatot a körözött üzletemberrel, a vállalat pénzügyi háttere stabil. Ez nagyrészt az úgynevezett „dán modellnek” köszönhető – amely révén külföldi kormányok közvetlenül finanszírozzák az ukrán gyártást –, így a cég idén már 1 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el. A tőkeinjekcióból a vállalat Dániában létesít rakétaüzemanyag-gyárat, a fő cél a fegyvergyártás felpörgetése. A Fire Point a harctéren bevetett, Oroszország mélységi területeit is elérő manőverező robotrepülőgépek sorozatgyártását tervezi fokozni.

Teljes elemzés: 

 

Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

 Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
Halálos háztűz volt Tápiószelén

Halálos háztűz volt Tápiószelén

 Egy férfi meghalt, egy ember pedig enyhe füstmérgezést szenvedett, miután kedd késő este kigyulladt egy családi ház Tápiószelén, a Zsolt úton - közölte a katasztrófavédelem szerdán az MTI-vel.

Háború Ukrajnában

