A tartalomból:
- Új, stratégiai pozíciót vállalt Mike Pompeo: az egykori amerikai külügyminiszter hivatalosan is csatlakozott az ukrán Fire Point védelmi vállalat tanácsadó testületéhez. A lépés célja egyértelműen a cég globális piaci pozíciójának stabilizálása a tapasztalt diplomata bevonásával, ám az időzítés ennél kényesebb nem is lehetne.
- Az ukrán Fire Point gyors felemelkedésére ugyanis árnyékot vet egy súlyos, kiterjedt hatósági eljárás. Az ukrán korrupcióellenes szervek többek között azt vizsgálják, hogy a cég manipulálta-e az ukrán Védelmi Minisztériummal kötött szerződéseit. Az ügy politikai szála rendkívül érzékeny, mivel a nyomozók aktívan kutatják a vállalat és Timur Mindics közötti esetleges összefonódásokat. Mindics nem más, mint Volodimir Zelenszkij elnök „pénzátrosaként” elhíresült korábbi üzlettársa, aki jelenleg szökésben van a hatóságok elől.
- Bár a cégvezetés teljes együttműködést ígért és kategorikusan tagadja a kapcsolatot a körözött üzletemberrel, a vállalat pénzügyi háttere stabil. Ez nagyrészt az úgynevezett „dán modellnek” köszönhető – amely révén külföldi kormányok közvetlenül finanszírozzák az ukrán gyártást –, így a cég idén már 1 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el. A tőkeinjekcióból a vállalat Dániában létesít rakétaüzemanyag-gyárat, a fő cél a fegyvergyártás felpörgetése. A Fire Point a harctéren bevetett, Oroszország mélységi területeit is elérő manőverező robotrepülőgépek sorozatgyártását tervezi fokozni.
Teljes elemzés: