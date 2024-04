Háború Ukrajnában: A háború hatása a magas olajár + videó

Megosztás itt:

Alapvetően, ha a frontokat vizsgáljuk kettő fő szektorra koncentrálódnak most az események. Az egyik az a Donyecki agglomeráció, a másik pedig Bahmut térségében Csasziv Jar.

Érdemes az utóbbival kezdeni, ahol Csasziv Jar-nál az orosz fél gyakorlatilag már megkezdte az idézőjeles előkészítési munkálatokat a város ostromához, ahol egyfajta bekerítő műveletet látunk kibontakozni.

-fogalmazott Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a moszkvater.com állandó szerzője a frontvonalakat elemezve.

Fél éves csúcson az olajár

„Jelenleg tényleg fél éves csúcsot ért el az olajár. Kilencven dolláros hordónkénti ára van a Brent típúsú kőolajnak és lényegében néhány dollárral lemaradva követi a WTI, a West Texas Intermediate olaj is. (…) Ezek már a májusi-júniusi jegyzések, tehát ami jön. Feltartóztathatatlanul. Jelenleg azt látjuk, hogy kimondottan azoknak a háborús eseményeknek a következményei, amik ugye most történnek. Az egyik a vörös-tengeri részen történik, ezt árazza be a piac, a másik pedig az, ami az orosz-ukrán fronton történik.”

- mondta Tóth Máté, energiajogász.