Háború Ukrajnában és Izraelben – Ukrajna valóban elvégezte a házi feladatát? + videó

Megosztás itt:

Az izraeli miniszterelnök fegyver-letételre szólította fel a Hamászt. "Nincs értelme meghalni a vezetőért!" - ezt üzente Benjamin Netanhaju a terroristáknak.. Hozzátette azt is, hogy az utóbbi napokban több tucat terrorista is meg-adta magát. Az iszlamista szervezet közben azzal fenyegetőzött, hogy egyetlen túsz sem hagyja el élve Gázát amíg nem teljesülnek a követeléseik.

A Palesztin Vörös Félhold közlése szerint az izraeli erők légitámadást indítottak az al-Amal kórház környékén. A várost napok óta ostromolják.

Az elmúlt napokban több terroristát is megöltek - erről már a zsidó állam miniszterelnöke beszélt. Benjamin Netanhaju azt üzente a terroristáknak: nincs értelme meghalni a Hamász vezetőjéért. Majd felszólította őket: adják meg magukat!

Az izraeli hadsereg gázai csapatainak korábbi parancsnoka szerint a háború akár még két hónapig is elhúzódhat, de a Gázai övezet északi részét már heteken belül irányításuk alá vonhatják.

Az izraeli hatóságok szerint a fogolycserék után is még 137 túszt tarthatnak fogva Gázában.A Hamász egyik szóvivője most azzal fenyegetett: egyetlen túsz sem hagyja el élve Gázát, amíg nem teljesülnek a követeléseik. Az al-Dzsazíra hírtelevízióban azt is megüzente, hogy Izrael nem tudja majd erővel sem kiszabadítani a foglyokat.

Az ENSZ továbbra is tűszünetet sürget a Gázai övezetben kialakult katasztrofális humanitárius helyzet miatt.

Több ezren vonultak utcára Brüsszelben, hogy az egyre gyakoribb antiszemita incidensek ellen tiltakozzanak. Az októberben kirobbant közel-keleti konfliktus óta drámaian nőtt a zsidóság félelme Belgiumban. Az Európai Zsidó Szövetség kutatása szerint: évek óta a belgiumi zsidók biztonság-érzete a legalacsonyabb Európában.

Joe Biden a napokban találkozik Volodimir Zelenszkijjel a Fehér Házban, ahol az Ukrajna előtt álló „sürgős szükségleteket” vitatják meg. Amerika egyre inkább megosztottá válik a háború további finanszírozásának kérdésében. Múlt héten egy kongresszusi szavazáson a szenátorok többsége blokkolta az elnök segélycsomagját, ami többek között Kijev további anyagi támogatását biztosítaná. Ezért Zelenszkij várhatóan szenátorokkal is találkozik, és privát megbeszéléseket folytat Mike Johnson-nal, a képviselőház elnökével is.

Eközben újabb Ukrajnának szánt katonai segélyt hagyott jóvá a bolgár parlament. A támogatás: hordozható légvédelmi indító-berendezéseket és rakétákat takar, valamint Szófia az ukrán félnek csaknem 100 olyan páncélozott szállító harc-járműveket is biztosít, amelyeket a bolgár belügy-minisztérium nem használ. Ezenfelül Bulgáriában is képeznének ki ukrán pilótákat F-16-os amerikai harci repülőgépek használatára. Bulgária nagy mennyiségben szállít szovjet típusú lőszereket Ukrajnának, eddig mintegy 2,5 tized milliárd euró értékű hadianyagot adott át Kijevnek.

Az orosz hadsereg által elhurcolt ukrán gyermekek minél gyorsabb haza-juttatását sürgette Ukrajna emberi jogi ombudsmanja.

Az ezért létrejött nemzetközi együttműködés országait Dmitro Lubinets arra kérte, hogy a lehető leggyorsabb mechanizmust dolgozzák ki. Az ombudsman által idézett adatok szerint jelenleg csaknem 20 ezer kiskorú lehet még családjuktól elszakítva Oroszországban (vagy orosz megszállás alatt lévő ukrán területen). Eddig alig 400-at sikerült vissza-juttatni hazájába.

Alapvetően és drasztikusan változtatná meg az európai mezőgazdaságot Ukrajna EU csatlakozása - jelentette ki az agrárminiszter, a mezőgazdasági miniszterek brüsszeli ülését követően. Nagy István kiemelte: ezeket a hatásokat a határ-menti tagállamok - mint például Magyarország, Lengyelország és Szlovákia - gazdálkodói már a saját bőrükön érzik, hiszen a kereskedelmi akadályok lebontása miatt mezőgazdasági szempontból Ukrajna gyakorlatilag másfél éve a belső piac része.

„Egy házi feladatot sokféleképpen el lehet végezni. (…) Mindig az adott feladatot igyekeznek kipipálni, ami előttük tornyosul. Jól vagy rosszul, kevésbé alaposan, vagy alaposan. Én azt látom most, hogy itt a korrupcióval kapcsolatos törvények, a kisebbségi jogokkal kapcsolatos törvények is mindig annyit engednek, amennyit éppen muszáj. De az, hogy mondjuk végig gondolják azt, hogy Ukrajna valójában egy több nemzetiségi ország és a nemzetiségeinek az európai mérték szerint elvárt jogokat meg kellene adnia, attól azért még messze vannak”

- mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásáról.

HírTV