Egy oroszországi óvodát is eltaláltak az ukránok a reggeli bombázásban

Volt egy autótűz is. Dubovoye faluban két ház és 4 autó gyulladt ki. A rendkívüli helyzetek minisztériumának munkatársai a tűz oltásán dolgoznak - jelentette a kormányzó. Belgorod városában egy szociális és egy kereskedelmi létesítmény is érintett a támadásban.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.