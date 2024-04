Dunda György: A vezető politikusok gyermekei megússzák a katonai szolgálatot

Megosztás itt:

Az elmúlt időszakban óriási orosz bombázások voltak és ezek óriási kárt okoztak az energetikai infrastruktúrának és sok helyen már áramkikapcsolások is vannak.

„A legújabb ilyen jellegű orosz rakétatámadások március 22-én érték először Ukrajnát, de azóta már két alkalommal is megismétlődtek. Szakemberek hívták fel a figyelmet arra, hogy ezek a mostani, új rakétatámadások, amikor egyszerre közel száz rakétával támadták az ukrán energetikai infrastrukturális létesítményeket ezek erősebbek és nagyon pusztítást mértek az energetikai rendszerekre, mint korábban, tavaly télen, amikor Ukrajna gyakorlatilag sötétségben volt kénytelen átvészelni a telet.”

- számolt be a legfrissebb ukrán eseményekről a HírTV kárpátaljai tudósítója, Dunda György. Hozzátette, hogy legjobb esetben is több hónapot vehet igénybe a pusztítások kijavítása.

Még 2023 májusában döntött a Parlament arról, hogy 27-ről 25 évre viszi le a mozgósíthatók alsó korhatárát. Csak most, közel egy évvel később írta alá a törvényt Volodimir Zelenszkij. Döntöttek továbbá arról is, hogy eltörlik a „részlegesen alkalmas” mozgósítási kategóriát. Az eddig így minősítetteknek kötelező lesz év végéig átesni egy újabb orvosi vizsgálaton és ki kell mondani mindenkiről, hogy vagy alkalmas vagy nem alkalmas a katonai szolgálatra.

Eközben Vitalij Klicsko egykori ökölvívó, jelenlegi kijevi polgármester gyermekei osztottak meg egy bulizós videót magukról.

„Értelemszerűen sokaknál ez rossz érzést váltott ki. Hiszen miközben akik itthon vannak, azok harcolnak, küzdenek, a nehézségekkel vannak elfoglalva, addig a polgármester gyerekei köszönik szépen jól érzik magukat. Tudni kell, hogy Klicskonak az idősebbik gyermeke Londonban tanul közgazdaságtant és 23 éves. A fiatalabb Maxim Klicsko pedig felvételt nyert egy amerikai magániskolába, a lánya pedig Hollandiában tanul pszichológiát. De Porosenko exelnök gyermekei is kint vannak. Danilov a menesztett nemzetbiztonsági tanács főnökének a gyermekei is az államokban voltak és maradtak a háború kitörésekor. Tehát a nagy volumenű politikusok gyermekei inkább Ukrajna határain túl várják ki a háború végét és ez egy belső társadalmi szociális elégedetlenséget is szül, hiszen sokan ezt nagyon igazságtalan hozzáállásnak tartják.”