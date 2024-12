Dunda György: A dezertálás nagyon súlyos probléma az ukrán hadseregben + videó

"A dezertálás nagyon súlyos probléma az ukrán hadseregben, kormánypárti képviselők is felhívták már erre a figyelmet, illetve az ügyészség is elismerte, hogy hatvanezer eljárás van folyamatban ezzel kapcsolatban. Becslések azonban százezerre teszik azok számát, akik ott hagyták a katonai szolgálathelyüket és dezertáltak. Sokan már meg sem várják, hogy bizonyos alakulatokhoz kerüljenek, már a toborzás után, a kiképzőtáborokból megpróbálnak elszökni" - mondta el Dunda György.

