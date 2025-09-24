A drónok háborúja – Az oroszok Harkivot, az ukránok Moszkvát is támadták + videó

A tartalomból:
- A SHOT magazin szerint Kijev a támadást nem a határhoz közel, hanem Ukrajna nyugati részéből, a többi közt Rivnye térségéből indította a drónokat. Ez pedig azt jelentené, hogy kifejezetten nagy hatótávolságú eszközöket használtak az ukránok.
- Kedden az ukrán erők két orosz olajelosztó létesítményt is megtámadtak Brjanszk és Szamara régióban. Az orosz védelmi minisztérium annyit közölt, hogy ukrán drónokat semmisítettek meg a térségben, Kijev szerint viszont mindkét létesítményben kár keletkezett, amelynek a mértékét most mérik fel.
- Az orosz védelmi tárca közölte, hogy hétfő délután háromtól éjfélig 81, éjféltől kedd reggel hétig pedig újabb 69 ukrán drónt lőtt le Oroszország tíz régiójának légterében és a Fekete-tenger vizei felett. Kazany, Nyizsnyekamszk, Szamara és Gelendzsik repülőterén, valamint a Krími hídon átmenetileg felfüggesztették a forgalmat.
- Moszkva szerint "a kijevi rezsim" Oroszország területe ellen végrehajtott támadásokkal kompenzálja a harctéren elszenvedett kudarcait, így próbálván demonstrálni azt a potenciált, amelyért támogatást vár el a Nyugattól.
