Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó

Szögesdrót végig a határon, folyamatosan pásztázó határőrők és helikopterek, hogy egyetlen hadköteles férfi se jusson ki Ukrajnából – a részletekről Dunda György kárpátaljai tudósító számolt be a Napindítóban.
Legkevesebb hárman életüket vesztették és tízen megsérültek a Kajiki tájfun pusztítása miatt Vietnámban - közölték kedden az ország hatóságai, egyúttal fölcsuszamlásokra és áradásokra is figyelmeztették a lakosságot.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az amerikai elnök a tervezettnél korábban távozott a G7-csúcstalálkozóról, így elmarad a Zelenszkij-Trump találkozó Kanadában. Az ukrán elnök korábban azzal a határozott céllal utazott volna Észak-Amerikába, hogy egy védelmi csomag megvásárlásáról tárgyaljon Donald Trummpal. A hír ukrajnai fogadtatásáról Dunda György tudósító számolt be a Napindítóban.