Háború Ukrajnában

Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó

2025. augusztus 26., kedd 08:33 | HírTV
Háború Ukrajnában Dunda György hadköteles

Szögesdrót végig a határon, folyamatosan pásztázó határőrők és helikopterek, hogy egyetlen hadköteles férfi se jusson ki Ukrajnából – a részletekről Dunda György kárpátaljai tudósító számolt be a Napindítóban.

  Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Komment - Tisza Párt: jelöltek nincsenek, egyre nagyobb a káosz + videó

Monitor - Zelenszkij megfenyegette Magyarországot + videó

Elemi erővel csapott le a Kajiki tájfun Vietnámra

Elemi erővel csapott le a Kajiki tájfun Vietnámra

 Legkevesebb hárman életüket vesztették és tízen megsérültek a Kajiki tájfun pusztítása miatt Vietnámban - közölték kedden az ország hatóságai, egyúttal fölcsuszamlásokra és áradásokra is figyelmeztették a lakosságot.

Háború Ukrajnában

Washingtonban egy polccal lejjebb kerülhet Ukrajna Izrael és Irán háborúja miatt + videó

Washingtonban egy polccal lejjebb kerülhet Ukrajna Izrael és Irán háborúja miatt + videó

 Az amerikai elnök a tervezettnél korábban távozott a G7-csúcstalálkozóról, így elmarad a Zelenszkij-Trump találkozó Kanadában. Az ukrán elnök korábban azzal a határozott céllal utazott volna Észak-Amerikába, hogy egy védelmi csomag megvásárlásáról tárgyaljon Donald Trummpal. A hír ukrajnai fogadtatásáról Dunda György tudósító számolt be a Napindítóban.
