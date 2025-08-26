Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó

Kijevben és Odesszában legalább 15 ember meghalt és több mint 100 megsebesült, a csapásmérő eszközök 10 helyszínen célba találtak, 34 helyen pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Washingtonban egy polccal lejjebb kerülhet Ukrajna Izrael és Irán háborúja miatt + videó

Az amerikai elnök a tervezettnél korábban távozott a G7-csúcstalálkozóról, így elmarad a Zelenszkij-Trump találkozó Kanadában. Az ukrán elnök korábban azzal a határozott céllal utazott volna Észak-Amerikába, hogy egy védelmi csomag megvásárlásáról tárgyaljon Donald Trummpal. A hír ukrajnai fogadtatásáról Dunda György tudósító számolt be a Napindítóban.