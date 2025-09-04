Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Tragédia történt az ukrajnai Odessza megyében, amikor két hadköteles férfi megpróbált átjutni Moldovába a határkerítésen keresztül. A megfékezésükre kivezényelt határőrök egyike halálos lövést adott le. A részletekről Dunda György kárpátaljai tudósító számolt be a Napindítóban.
Összehangolt akció során újabb hat feltételezett drogdílert, öt férfit és egy nőt vettek őrizetbe a fővárosban a rendőrök - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján csütörtökön.
Gyermekekről készült pornográf tartalmú képek letöltése és megosztása miatt börtönbüntetésre ítéltek el egy 26 éves orosházi férfit - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség csütörtökön közleményben az MTI-vel.
Vasárnap ünnepelte függetlenségének 34. évfordulóját Ukrajna, a hadban álló ország elnöke, Volodimir Zelenszkij pedig nagyszabású beszédet tartott és üzenetet fogalmazott meg Budapestre is, miszerint, ha hazánk nem változtat Ukrajna-politikáján, akkor további támadások várhatóak a Barátság-kőolajvezeték ellen.