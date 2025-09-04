Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

Orbán Viktor: Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni + videó

Orbán Balázs leleplező videót osztott meg a Tisza Pártot támogató volt SZDSZ-es politikusról

Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

Gyermekekről készült pornográf tartalmú képek letöltése és megosztása miatt börtönbüntetésre ítéltek el egy 26 éves orosházi férfit - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség csütörtökön közleményben az MTI-vel.

Összehangolt akció során újabb hat feltételezett drogdílert, öt férfit és egy nőt vettek őrizetbe a fővárosban a rendőrök - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján csütörtökön.

