Az amerikai béketerv ukrajnai reakciói + videó

A 28 pontos amerikai dokumentum hatalmas jelentőséggel bír Ukrajnában, ahol az emberek döntő többsége békét és azonnali tűzszünetet akar. Napindító című műsorunkban kapcsoltuk Dunda György kárpátaljai tudósítót.
A HírTV Napindító című műsorában Shahmar Hajiyev, a Bakui Air Center főtanácsadója beszélt az Azerbajdzsán és Örményország közötti békefolyamat aktuális helyzetéről, a regionális konnektivitásról, valamint a magyar-azeri kapcsolatok jelentőségéről.
A HírTV Napindító című műsorának vendége volt Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, akivel kollégáink a Romániában kialakult súlyos politikai és pénzügyi válságspirálról beszélgettek.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő szerint a korrupció Ukrajnában a függetlenség kikiáltása óta folyamatosan jelen van. Kiemelte, bár a botrány komoly, az elnök valószínűleg túl fogja élni a helyzetet, megpróbálva másra hárítani a felelősséget.
Kijevben abban bíznak, hogy a befagyasztott orosz vagyonról (140 milliárd euró) végül pozitív döntés születik az EU-ban, ezt az összeget pedig újjáépítési hitelként használnának fel – emlékeztetett Dunda György kárpátaljai tudósító a Napidítóban.
Kész csatlakozni a budapesti békecsúcshoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, erről beszélt legalábbis egy amerikai televíziós csatornának. A téma kapcsán vendégünk volt Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai műhelyvezetője.