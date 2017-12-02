2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Új selyemút és keleti nyitás

Hír TV

2017. december 2., szombat 08:00

Budapest Belgrádhoz, Magyarország Kínához került még közelebb Li Ko-csiang miniszterelnök látogatásával. A vasútvonal felújítása kínai hitelből valósul meg, és ez csak egy, Peking számos befektetéséből az országban és a közép-európai régióban. Brüsszel és a nyugat-európai államok viszont attól tartanak, hogy Kína éket ver közéjük és az Európai Unió keleti fele közé. De vajon jogos-e az aggodalom? Egyáltalán mik Kína közép- és hosszú távú céljai a térségben? A stúdióban Knyihár Eszter és Wolf Csaba.

A Globál november 29-i adása.

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