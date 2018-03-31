2018. március 31.,
szombat, Árpád napja

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Új hidegháború

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2018. március 31., szombat 09:21, frissítve: szombat 09:31

Újabb hidegháború vagy annak folytatása más eszközökkel. A brit mérgezéses ügy oroszellenes koalícióba rántotta össze a nyugati világot. A diplomácia, a propaganda és a gazdaság területén már nagy a küzdelem, de vajon ezek a lépések kinek a gyengeségét mutatják? Oroszországét vagy a Nyugatét? A stúdióban volt: Feledy Botond és Ugrósdy Márton.

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