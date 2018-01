Rend és rendetlenség Amerikában

FIDESZ: SOROS DOLLÁRMILLIÁRDOKAT KÖLT A MAGYAR VÁLASZTÁS BEFOLYÁSOLÁSÁRA. MIRKÓCZKI ÁDÁM, JOBBIK: ABBAN BÍZOM, HOGY NEM LEHET A VÉGTELENSÉGIG FOKOZNI A SOROSOZÁST AZ ORSZÁGBAN. NEM LEHET ENNYI IDÕN KERESZTÜL FÉLELEMBEN TARTANI EGY EGÉSZ ORSZÁGOT MONDTA A JOBBIK ÉVADNYITÓJÁN A PÁRT MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. VONA GÁBOR: AZOKNAK KELL FÉLNIÜK, AKIK TÖNKRETETTÉK ÉS SZÉTLOPTÁK AZ ORSZÁGOT. AZ EGYÜTT KOALÍCIÓS KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜL ÉS EGY 200 NAPOS PROGRAMRA TETT ÍGÉRETET AZ ORSZÁGOS KAMPÁNYNYITÓN. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE ÉVÉRTÉKELÕJÉBEN ÉLESEN BÍRÁLTA AZ LMP ÉS A JOBBIK POLITIKÁJÁT, SZERINTE EGYEDÜL A DK VOLT KÉRLELHETETLEN ELLENZÉKE ORBÁN VIKTORNAK. GYURCSÁNY FERENC: NINCS ALKU A FIDESSZEL! KIZÁRTA TAGJAI KÖZÜL AZ MSZP A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI POSZTÉRT FÜGGETLENKÉNT INDULÓ HERNÁDI GYULÁT. TOJÁS UTÁN TEJJEL CSÁBÍTJA A SZAVAZÓKAT A FIDESZ ERZSÉBETVÁROSI ALPOLGÁRMESTERE, AKI ÁPRILISBAN AZ 5-ÖS VÁLASZTÓKÖRZETBEN INDUL EGYÉNI JELÖLTKÉNT. BAJKAI ISTVÁN 500 LITER TEJET OSZTOTT SZÉT ÉS AZT ÁLLÍTJA: MAGÁNVAGYONÁBÓL FINANSZÍROZZA A JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓT, AMI NEM A KAMPÁNYA RÉSZE. LMP: A FIDESZ NYOLC ÉVE KAMPÁNYOL AZ ADÓFIZETÕK PÉNZÉN. NEM MENNEK EL A JÖVÕ KEDDRE ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSRE A KORMÁNYPÁRTOK KÖZÖLTE A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA. HIDVÉGHI BALÁZS SZERINT KAMPÁNYFOGÁS A JOBBIK KEZDEMÉNYEZÉSE, HOGY MEGVITASSÁK AZ OLTALMAZOTT MENEKÜLTEK ÜGYÉT. A MAGYAR KÖZÚT ZRT. ÚTFELÚJÍTÁSRA ÉS FEJLESZTÉSRE KIÍRT, 271 MILLIÁRDOS KERETKÖZBESZERZÉSÉN JÓRÉSZT KORMÁNYKÖZELI CÉGEK NYERTEK. MEGBÍZÁSHOZ JUT A DUNA ASZFALT KFT., A KORÁBBAN MÉSZÁROS LÕRINC TULAJDONÁBA TARTOZÓ HÓDÚT KFT, ILLETVE AZ EUROASZFALT IS. EMMI: JÖVÕ HÉTEN TÁRGYAL A KORMÁNY A CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYRÕL, AMIT 2015 ÓTA MÁR 66 EZER CSALÁD VETT IGÉNYBE. MILOS ZEMAN MARAD A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, 98 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZOTTSÁGNÁL 52 SZÁZALÉKOS A TÁMOGATOTTSÁGA, JIRÍ DRAHOSÉ PEDIG 48 SZÁZALÉKOS. DRAHOS MÁR ELISMERTE VERESÉGÉT ÉS GRATULÁLT A GYÕZTESNEK. NYÍLT LEVÉLBEN BIZTOSÍTJA AZ ÜZLETI SZEKTORT AZ ÁTMENETI IDÕSZAK ELÕNYEIRÕL A BRIT KORMÁNY. AZ ÚJONNAN ÉRKEZÕ MUNKAVÁLLALÓKNAK MÁR REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGÜK LESZ A BREXIT UTÁN. AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT-2 GÁZVEZETÉK ALÁÁSSA EURÓPA ENERGIABIZTONSÁGÁT MONDTA A LENGYEL ÉS AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER VARSÓBAN. TÖMEGESEN VESZI ÕRIZETBE AZ OROSZ RENDÕRSÉG AZ ELLENZÉKI AKTIVISTÁKAT A NAVALNIJ ÁLTAL MEGHIRDETETT HOLNAPI ORSZÁGOS TÜNTETÉS ELÕTT. AZ ALBÁN KORMÁNY LEMONDÁSÁT KÖVETELTÉK A TIRANAI TÖMEGTÜNTETÉS RÉSZTVEVÕI, AZZAL VÁDOLVA A KABINETET, HOGY ÖSSZEFONÓDOTT A SZERVEZETT BÛNÖZÉSSEL. HÚSZEZER NÉMETORSZÁGI KURD TÜNTETETT KÖLNBEN A SZÍRIAI TÖRÖK TÁMADÁSOK ELLEN, A DEMONSTRÁCIÓT A RENDÕRSÉG FELOSZLATTA. A SZÍRIAI ELLENZÉK TÖBBSÉGÉT TÖMÖRÍTÕ TÁRGYALÁSI FÕBIZOTTSÁG NEM VESZ RÉSZT JÖVÕ HÉTEN A SZOCSIBAN TARTANDÓ BÉKEKONFERENCIÁN. A HNC SZERINT DAMASZKUSZ ÉS MOSZKVA NEM TETTE MEG A TÕLÜK ELVÁRT VÁLLALÁSOKAT. AZ ENSZ EGYELÕRE NEM DÖNTÖTTE EL, HOGY RÉSZT VEGYEN-E A SZOCSI KONFERENCIÁN. AMERIKAI HELIKOPTEREK TÉVEDÉSBÕL SZÖVETSÉGES IRAKIAKRA TÁMADTAK, A 7 HALOTT KÖZÖTT CIVILEK IS VANNAK; AZ IRAKI HADSEREG VIZSGÁLATOT RENDELT EL. CSAKNEM SZÁZAN MEGHALTAK ÉS SZÁZHATVANAN MEGSEBESÜLTEK, AMIKOR MENTÕAUTÓBA REJTETT POKOLGÉP ROBBANT AZ AFGÁN FÕVÁROSBAN. A KABULI MERÉNYLET VÉGREHAJTÁSÁÉRT AZ AFGANISZTÁNI TÁLIBOK VÁLLALTÁK A FELELÕSSÉGET. ISMERETLENEK RAJTAÜTÖTTEK EGY KATONAI TÁBORON MALIBAN, 14 KATONA MEGHALT, A TÁMADÓK KÖZÜL KETTEN VESZTETTÉK ÉLETÜKET AZ AKCIÓBAN. FOLYÓBA ZUHANT EGY UTASOKKAL TELI KISBUSZ INDIA NYUGATI RÉSZÉN, LEGKEVESEBB 13 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. EMLÉKHELYET AVATTAK A TAVALYI BUSZBALESET 17 ÁLDOZATÁNAK EMLÉKÉRE VERONÁBAN. ÁROKBA CSÚSZOTT ÉS VESZÉLYESEN MEGDÕLT EGY MARHÁKAT SZÁLLÍTÓ KAMION A 83-AS FÕÚTON, A FORGALMAT TÉTNÉL ÉS TÉTSZENTKÚTNÁL ELTERELIK. ROSSZUL LETT ÉS MEGHALT VEZETÉS KÖZBEN EGY KISTEHERAUTÓ SOFÕRJE JÁSZFÉNYSZARUN, A JÁRMÛ VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY VONAT A HERNÁD VASÚTI MEGÁLLÓHELYNÉL, AZ AUTÓ KÉT UTASA SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG: FELTEHETÕLEG SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS ÖLT MEG EGY EMBERT KISNAMÉNYBAN. KIGYULLADT ÉS LEÉGETT EGY MELLÉKÉPÜLET BALATONFÜREDEN, A TÛZBEN EGY GÁZPALACK IS FELROBBANT, DE SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. VÁDEMELÉST JAVASOLNAK A RENDÕRÖK EGY CSEPELI FÉRFI ELLEN, AKI 3 TÁRSÁVAL CSAKNEM 70 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ MÛTRÁGYÁT LOPOTT. KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZÉKESFEHÉRVÁRON, A BALESET HÁROM SÉRÜLTJÉT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEMMEL GYANÚSÍTANAK A GÖDÖLLÕI RENDÕRÖK EGY 28 ÉVES DOMONYI FÉRFIT, AKI HÁZA PINCÉJÉBEN TERMESZTETTE A MARIHUÁNÁT. ÁROKBA HAJTOTT ÉS OTT FELBORULT EGY AUTÓ TATA HATÁRÁBAN, AZ AUTÓ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT A BALESETBEN.