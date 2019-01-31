2019. január 31.,
csütörtök, Marcella napja

Puccshangulat

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2019. január 31., csütörtök 20:00, frissítve: csütörtök 20:04

Közeleg a rendszerváltás Venezuelában.

Venezuelának két elnöke van. Egy hivatalos, meg egy másik, nem hivatalos, akit viszont a világ nagy része elismer. Köztük az Egyesült Államok is, amelynek nagy tapasztalta van a dél-amerikai országok belügyeibe való beavatkozásban. A venezuelai rendszerváltás támogatása lehet Donald Trump újabb nagyszabású külpolitikai manővere. De mit nyerhet ezzel Venezuela, és mit Amerika? A stúdióban Nagy Gábor és Kaló Máté.

 

 

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