2017. december 30.,
szombat, Dávid napja

Nyugat vagy Kelet?

Hír TV

2017. december 30., szombat 14:00, frissítve: szombat 15:25

Hol helyezkedik el Magyarország a világ politikai térképén 2017 végén? És a nagy kérdések: Nyugat vagy Kelet, Brüsszel vagy Moszkva? Sikeresen védte-e Magyarország nemzeti érdekeit a magyar diplomácia? Évértékelés a Globálban.

Vendégek: Zgut Edit és Feledy Botond.

A Globál december 27-ei adása

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