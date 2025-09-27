Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel + videó

Így omlott össze egy újabb kormányt buktató álhír: Magyar Nemzet – Pikk + videó

Botrány a botrányban! Miután a baloldali média nagy csinnadrattával robbantotta a Szőlő utcai rágalmazásos sztorit, ami nyilvánvalóan egy kétségbeesett kísérlet volt a kormány buktatására, most hirtelen mindenki mosakszik. Bayer Zsolt és Ambrózy Áron leleplezik, hogyan menekülnek a felelősök a süllyedő álhírkampány fedélzetéről, miközben cinikusan próbálják elhitetni a nyilvánossággal, hogy nincs itt semmi látnivaló.