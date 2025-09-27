Keresés

Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel + videó

2025. szeptember 27., szombat 21:10 | Magyar Nemzet

Globálban a történelem egyik legszörnyűbb, de gyakran elhallgatott fejezete is előkerül: a Belga-Kongóban történt brutális népirtást, ahol II. Lipót belga király gyarmati uralma alatt milliók haltak meg a gumi- és elefántcsonttermelés kíméletlen maximalizálása közben. A műsor párhuzamba állítja ezt a véres múltat a jelenkori, finomabb eszközökkel zajló "modern gyarmatosítással" – a gazdasági függőséggel, a politikai zsarolással és a szuverenitás csorbításával.

  • Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel + videó

Fotó: Németh András Péter

 

 

Így omlott össze egy újabb kormányt buktató álhír: Magyar Nemzet – Pikk + videó

Így omlott össze egy újabb kormányt buktató álhír: Magyar Nemzet – Pikk + videó

 Botrány a botrányban! Miután a baloldali média nagy csinnadrattával robbantotta a Szőlő utcai rágalmazásos sztorit, ami nyilvánvalóan egy kétségbeesett kísérlet volt a kormány buktatására, most hirtelen mindenki mosakszik. Bayer Zsolt és Ambrózy Áron leleplezik, hogyan menekülnek a felelősök a süllyedő álhírkampány fedélzetéről, miközben cinikusan próbálják elhitetni a nyilvánossággal, hogy nincs itt semmi látnivaló.
Kerítés, büntetés, terrorveszély: Bakondi György szerint igazolta az idő a magyar határvédelmet, de nem szabad lazítani

Kerítés, büntetés, terrorveszély: Bakondi György szerint igazolta az idő a magyar határvédelmet, de nem szabad lazítani

 Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint a magyar kormány migrációs politikája elsőrangú nemzeti érdek, és annak fenntartása értéket képvisel Európa számára is. Az illegális bevándorlás továbbra is komoly fenyegetést jelent, de a magyar határőrizeti rendszer az elmúlt tíz évben több mint egymillió papírokkal nem rendelkező migránst akadályozott meg a belépésben.

