Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel + videó

Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel
2025. szeptember 27., szombat 21:10
| Magyar Nemzet
Globálban a történelem egyik legszörnyűbb, de gyakran elhallgatott fejezete is előkerül: a Belga-Kongóban történt brutális népirtást, ahol II. Lipót belga király gyarmati uralma alatt milliók haltak meg a gumi- és elefántcsonttermelés kíméletlen maximalizálása közben. A műsor párhuzamba állítja ezt a véres múltat a jelenkori, finomabb eszközökkel zajló "modern gyarmatosítással" – a gazdasági függőséggel, a politikai zsarolással és a szuverenitás csorbításával.
Botrány a botrányban! Miután a baloldali média nagy csinnadrattával robbantotta a Szőlő utcai rágalmazásos sztorit, ami nyilvánvalóan egy kétségbeesett kísérlet volt a kormány buktatására, most hirtelen mindenki mosakszik. Bayer Zsolt és Ambrózy Áron leleplezik, hogyan menekülnek a felelősök a süllyedő álhírkampány fedélzetéről, miközben cinikusan próbálják elhitetni a nyilvánossággal, hogy nincs itt semmi látnivaló.
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint a magyar kormány migrációs politikája elsőrangú nemzeti érdek, és annak fenntartása értéket képvisel Európa számára is. Az illegális bevándorlás továbbra is komoly fenyegetést jelent, de a magyar határőrizeti rendszer az elmúlt tíz évben több mint egymillió papírokkal nem rendelkező migránst akadályozott meg a belépésben.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Mi zajlik a kulisszák mögött? A Magyar Nemzet Globál című műsora feltárja az orosz-ukrán háború, Európa és Amerika nagyhatalmi játszmáinak legdöbbenetesebb összefüggéseit. Exkluzív elemzések, meghökkentő tények és a világpolitikát mozgató erők – ezt nem hagyhatod ki! Nézd meg, oszd meg, és légy részese az igazság keresésének!