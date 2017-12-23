2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Merre tartott a világ 2017-ben?

Hír TV

2017. december 23., szombat 11:22, frissítve: szombat 11:35

Mintha felgyorsult volna a földgolyó forgása 2017-ben, politikai értelemben legalábbis. Az Egyesült Államokban tovább folytatódott a kampány, ami bénítóan hatott a szuperhatalom külpolitikájára, viszont ez komoly lehetőséget teremtett a felemelkedő hatalmak, így Kína és Oroszország számára. Merre tartott a világ 2017-ben? A Globálban az év világpolitikai folyamatait elemezzük.

Vendégei​nk​: Tálas Péter és Ugrósdy Márton

Hír TVvissza a címlapra
Tálas PéterGlobálUgrósdy Márton

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV