Golán-öröm Izraelben

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ÚJABB BOTRÁNYOS HANGFELVÉTELT JELENTETETT MEG AZ ORIGO A JOBBIKRÓL. A PÁRT 2012. NOV. 7-I FRAKCIÓÜLÉSÉN BALCZÓ ZOLTÁN AZT BIZONYGATTA, HOGY MENNYIRE ANTISZEMITA, MIUTÁN EGYIK KÉPVISELÕTÁRSA MEGKÉRDÕJELEZTE EZT. VARGA MIHÁLY: TOVÁBB CSÖKKENT A MUNKANÉLKÜLISÉG A MAGYAR GAZDASÁG JÓ TELJESÍTÕKÉPESSÉGÉNEK KÖSZÖNHETÕEN. VALÓTLANSÁGOKKAL TARKÍTOTT KARAKTERÉPÍTÉS EREDMÉNYEKÉNT VÁLT A LIBERÁLIS ALDE PÁRTCSALÁD EGYIK KAMPÁNYARCÁVÁ CSEH KATALIN, A MOMENTUM EP-LISTAVEZETÕJE MN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AFRIKA A JÖVÕ KONTINENSE, A GLOBÁLIS NÖVEKEDÉS JELENTÕS RÉSZE A KONTINENSEN FOG VÉGBEMENNI A KÖVETKEZÕ IDÕSZAKBAN. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁGGAL. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA A SZEVIÉP EGYKORI VEZETÕJE, HOGY SZERINTE MELYIK HÁZAT ÚJÍTOTTA FEL A CÉG UJHELYI ISTVÁNNAK. ÁTADTÁK AZ E.ON LEGNAGYOBB ÁRAMHÁLÓZATI BERUHÁZÁSÁT DEBRECENBEN. KSH: A FOGLALKOZTATOTTSÁG ELÉRTE A 2020-AS EURÓPAI UNIÓS CÉLÉRTÉKET, DECEMBER ÉS FEBRUÁR KÖZÖTT TOVÁBB CSÖKKENT A MUNKANÉLKÜLISÉG. MÓDOSUL AZ ÁLLAMFÕ ÁLTAL VISSZAKÜLDÖTT ÁSZ-TÖRVÉNY. ISMERT POLITIKUSAIVAL KÉSZÜL A JOBBIK AZ EP-VÁLASZTÁSOKRA, DE VANNAK OLYAN JELÖLTEK IS, AKIK NEM VENNÉK ÁT MANDÁTUMUKAT MAGYAR NEMZET. VOLNER JÁNOS EGYKORI JOBBIK-TAG SZERINT BALCZÓ ZOLTÁN HAZATÉR BRÜSSZELBÕL, ÉS BEÜL A JOBBIK PARLAMENTI FRAKCIÓJÁBA MAGYAR NEMZET. NYILVÁNTARTÁSBA VETTE A VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE A REFORMOKÉRT PÁRTOT A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁSRA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. MEGKEZDÕDHET A FEGYVERGYÁRTÁS NYÁRON KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, AHOVÁ HAMAROSAN ÚJ GYÁRTÓSOROK ÉRKEZNEK MAGYAR NEMZET. A BUDAPESTI REPÜLÕTÉREN ELFOGOTT SZÍR TERRORISTA AZT ÁLLÍTOTTA AZ ELFOGÁSAKOR, HOGY GÖRÖG TITKOS ÜGYNÖK MAGYAR NEMZET. A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELÕ IDÉN IS MEGHIRDETTE A SZÜLÕFÖLDÖN MAGYARUL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT. PARTÕRI JÁRÕRSZOLGÁLATOT INDÍT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA A RÓMAI-PARTON A NYÁRON. A MOL BRUTTÓ 6 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN, ÉS 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN. A PÁRIZSI KLÍMAMEGÁLLAPODÁS BAJBAN VAN MONDTA ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ A NEW YORK-I ENSZ-KÖZGYÛLÉS KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL SZÓLÓ VITÁJÁBAN. ÁDER JÁNOS: A VILÁG KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSA NAGYOBB MINT VALAHA. A LONDONI ALSÓHÁZ ELNÖKE VITÁRA ÉS SZAVAZÁSRA ENGEDTE A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST. „FELTARTÓZTATÁSI ÖVEZET" KIALAKÍTÁSÁT TERVEZI A MEXIKÓI KORMÁNY A KÖZÉP-AMERIKÁBÓL ÉSZAK FELÉ TARTÓ MIGRÁNSOK EGYRE NAGYOBB SZÁMA MIATT. MEGEGYEZTEK A FRONTEX MEGERÕSÍTÉSÉRÕL AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSJOGALKOTÓ INTÉZMÉNYEI. ALBÁNIÁBAN TÜNTETÕK PRÓBÁLTAK MEG ERÕSZAKKAL BEHATOLNI A PARLAMENTBE, ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL. MEGKEZDÕDÖTT A SZLOVÁKIAI ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJA ELÕTTI KAMPÁNYCSEND. AZ EP AGGODALMÁT FEJEZTE KI A SZLOVÁKIAI ÉS A MÁLTAI JOGÁLLAMISÁGI HELYZETTEL KAPCSOLATBAN. AZ EP TÁMOGATJA AZ ERASMUS+ PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSÁNAK NÖVELÉSÉT. EP-HATÁROZAT: JAVÍTANI KELL A CSAPVÍZ MINÕSÉGÉT ÉS MEG KELL TEREMTENI EGYETEMES HOZZÁFÉRHETÕSÉGÉT, EZ JELENTÕSEN CSÖKKENTENÉ A MÛANYAGHULLADÉKOT. EGY FRISS FELMÉRÉS SZERINT NÉMETORSZÁGBAN A CDU/CSU KAPHATJA A LEGTÖBB SZAVAZATOT AZ EP-VÁLASZTÁSON. JÓVÁHAGYTA AZ OLASZ SZENÁTUS A JOGOS VÉDELEMRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY BÕVÍTÉSÉT. AZ ELFOGADOTT OLASZ JOGSZABÁLY LEHETÕVÉ TESZI A LEGÁLISAN TARTOTT FEGYVER HASZNÁLATÁT A BETÖRÉS VAGY RABLÁS ELLENI VÉDELEM RÉSZEKÉNT. TÛZ ÜTÖTT KI EGY 19 EMELETES TORONYHÁZ 7. SZINTJÉN DAKKÁBAN, 6 EMBER MEGHALT, 60 MEGSÉRÜLT. ÁTVETTE AZ ELLENÕRZÉST A MÁLTAI HADITENGERÉSZET A KIMENTETTEK MIGRÁNSOK ÁLTAL ELTÉRÍTETT OLAJSZÁLLÍTÓ HAJÓ FELETT. NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁT JELENTETTE BE KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ, ARRA HIVATKOZVA, HOGY A NÉP JOGA ELDÖNTENI, HAGYJA-E AZ ÁLLAMPOLITIKA SZINTJÉRE EMELNI A KORRUPCIÓT. AUTÓSOKRA ÉS EGY BUSZRA LÖVÖLDÖZÖTT EGY FEGYVERES SEATTLE-BEN, KÉT EMBER MEGHALT, KETTÕ SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT. A TÁMADÓT ELFOGTÁK. LEGKEVESEBB 30, EGY MÁSIK BALESET MIATT ÖSSZEGYÛLT EMBERT GÁZOLT HALÁLRA EGY KAMION AZ AUTÓPÁLYÁN ÉJJEL GUATEMALÁBAN. AZ ENSZ SZERINT NEM FELEL MEG A NEMZETKÖZI ELÕÍRÁSOKNAK A SZAÚDI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁBAN GYANÚSÍTOTTAK SZAÚDI PERE. LÖVÖLDÖZÉSEK VOLTAK A COMORE-SZIGETEK FÕVÁROSÁBAN, AZ UTÁN, HOGY LETARTÓZTATTÁK AZ ÚJRAVÁLASZTOTT ELNÖK LEGFÕBB RIVÁLISÁT. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A VONAT SZABADBATTYÁN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZÖTT. HÁROM CSOPORTBAN ÖSSZESEN 42, TEHERVONATON MEGBÚJÓ HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FEL A HATÁRON ÉS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN. SZÓJAKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ HÁROM ÁFACSALÓ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLTAK FEL A NAV NYOMOZÓI A KÖZELMÚLTBAN. EMBERKERESKEDELEM GYANÚJA MIATT FOGTAK EL EGY FÓTI CSALÁDOT, AMELYNEK TAGJAI NÉMETORSZÁGBAN KÉNYSZERÍTETTEK NÕKET PROSTITÚCIÓRA. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ TETÕSZERKEZETE ÉS EGY MELLÉKÉPÜLET TÖRTELEN, AZ OLTÁS UTÁN EGY HOLTTESTET TALÁLTAK AZ ÉPÜLETBEN. BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT.