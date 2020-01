Globál: Vlagyimir Putyin elnök évindító beszéde után mondott le az orosz kormány

hirdetés

Az orosz elnök változtatásokat szeretne az alkotmányban, hogy még erősebb legyen az ország. Kijelentette, a nemzetközi jog és a szerződések csak abban az esetben lesznek hatályosak Oroszországban, ha nem ellentétesek az alkotmánnyal. Putyin arról is beszélt, hogy megváltozhatna az államfő hatalmának korlátozására vonatkozó szabályozás. Mégpedig úgy, hogy kikerülne az alaptörvényből az a kitétel, hogy valaki egymást követően legfeljebb két ciklus erejéig tölthesse be az elnöki tisztséget. Szociális segélycsomagot is bejelentett, amelynek egyes elemeit is az alkotmány garantálná.

Rögzíteni kell az orosz alaptörvényben a rendszeres nyugdíjindexálás kötelezettségét - javaslom, hogy minden gyermek 3 és 7 éves kora között kapjon havi járandóságot - a minimálbér nem lehet alacsonyabb a megélhetési minimumnál - harsogják a hatalmas moszkvai fényreklámok az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin szociális intézkedéseit. Mindezek az orosz pénzügyminisztérium számításai szerint körülbelül 450 milliárd rubelbe, átszámítva több, mint 2200 milliárd forintba kerülhetnek az orosz államnak.

A kül-, és belföldi sajtó azonban a gazdasági intézkedéseknél jobban érdeklődik a tervezett alkotmánymódosítás bizonyos elemei iránt, amelyek a cikkek szerint Putyin elnöki hatalmának átmentését szolgálnák. 2024-ben ugyanis lejár az államfő hivatali ideje. Putyin negyedik ciklusát tölti az elnöki hivatalban úgy, hogy az első két elnöki időszakát követően négy éven át kormányfő volt. Évértékelő beszédében most úgy fogalmazott a tervekről, Oroszország továbbra is megmarad elnöki köztársaságnak, a változtatások pedig nem érintik az alapokmány fundamentumait. Sőt, meglátása szerint erősítené: ezt garantálná az is, hogy a tervek szerint a kormányfő nem csak az elnöknek tartozna elszámolással, hanem a parlamentnek is.

Hogyan is működik a dolog jelenleg? Az alkotmány értelmében az elnök csak a képviselők hozzájárulását kapja meg a miniszterelnök kinevezéséhez, aki ezután kinevezi a tisztségviselőket. Javaslom ennek megváltoztatását úgy, hogy a Dumának ne csak véleményezési, hanem megerősítési joga is legyen.

- magyarázta Putyin.

Az elnök alkotmánymódosítási csomagja értelmében nem lehet kormányzó, kormánytag, szenátor, képviselő és bíró az, aki más ország állampolgára vagy ott lakhatási engedéllyel rendelkezik. Elnökké pedig csak olyan személy választható, aki 25 évig megszakítás nélkül Oroszországban élt, és sohasem volt más állampolgársága. A módosításokat népszavazásnak kellene megerősítenie, amelyet az eddig megjelent információk szerint feltehetően még a tavaszi parlamenti ülésszak lezárása előtt fognak megrendezni.

Vlagyimir Putyin beszéde után nem sokkal lemondott az orosz kormány. Ezt maga a miniszterelnök Dmitrij Medvegyev jelentette be.

Nyilvánvaló, hogy nekünk, mint az Orosz Föderáció kormányának, lehetőséget kell adnunk hazánk elnökének az összes döntés meghozatalára. Ilyen körülmények között úgy gondolom, hogy helyes lépés, ha bejelentem, az Orosz Föderáció alkotmányának 117. cikkével összhangban a kormány lemond

- mondta Medvegyev.

A bejelentés állítólag még az orosz sajtót is meglepte. Kormányzati források szerint senki sem tudott a lépésről. Vlagyimir Putyin megköszönte Medvegyev miniszterelnök munkáját, megüresedett posztjára pedig nem sokkal később Mihail Misusztyint, a Szövetségi Adószolgálat vezetőjét javasolta, akit az orosz parlament alsóháza megerősített tisztségében. Putyin kezdeményezte a legfőbb ügyész leváltását is, miközben az orosz Nyomozó Bizottság elnökhelyettesét jelölte a posztra. A Kreml sajtószolgálata szerint az elnök arra hivatkozva mentette fel a főügyészt, hogy új munkakörbe átirányítja át.

Volt egy gazdasági és egy politikai része az évértékelő beszédnek, először is a politikai oldalt nézzük meg, ezt kapta fel a nemzetközi sajtó is. Vlagyimir Putyin tulajdonképpen belengette azt, hogy az elnöki ciklust, melyről egyébként az alkotmány kimondja, hogy 2 ciklusnál egyhuzamban ne lehessen többször elnökké választani valakit, módosítanák, ez egy valós lépés lehet a mai Oroszországban?

Ebben a kérdéskörben eddig volt egy feloldás és az ő meglátása szerinte ezt az elemet kellene visszaemelni az alkotmányba és ez összefügg azzal, hogy korábban ezt az ő javaslatára vették ki és most az ő javaslatára tennék vissza. Tehát egyfajta visszarendeződés lenne ebben a kérdéskörben és ugyanakkor a többi javaslata is arra mutat, hogy egyfajta új egyensúlyt teremtene a hatalmi ágak között

mondta Ilyash György, a Külügyis és Külgazdasági Intézet kutatója.

Hír TV