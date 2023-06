Globál – Tüntetnek a normalitás mellett

Megosztás itt:

Nagyon sokba kerül az európai országoknak a látszat fenntartása. Orosz kőolajat papíron már nem vesznek az Unióban, és nem is firtatják, hogy honnan származik a törököktől és indiaiaktól vásárolt olaj. Szántó Martint az úgynevezett mosodaországok hasznáról kérdezzük.

A Közel-Keleten is alapjaiban írta át a hatalmi viszonyokat az ukrajnai háború. Omar Ashúr lesz a vendégünk, aki arra figyelmeztet, a térség továbbra is robbanás közeli állapotba van, legfeljebb ez most nem látszik az orosz-ukrán háború miatt.