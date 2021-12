Globál: Sikeres autonómiamodellek Európában

Megosztás itt:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A SEBEK BEGYÓGYULTAK

A 2004 december 5-én tartott referendum eredménytelen volt, köszönhetően a 23 millió románnal való riogatásnak, a gyűlölet és a megosztottság szításának. Megakadályozni azonban csak pár évig tudták a kettős állampolgárság megkönnyítéséről szóló törvényt, amit a második Orbán-kormány alatt, 2010-ben, elsöprő többséggel szavaztak meg az Országgyűlésben. A népszavazás ejtette sebekről Pászkán Zsolt Románia-szakértőt kérdeztük.

SIKERES AUTONÓMIAMODELLEK EURÓPÁBAN

Európában vannak országok, amelyek azért dolgoznak, hogy a náluk élő kisebbségek otthon érezzék magukat. Olyan országok is vannak, amelyek mindig támogatták a határon túli nemzettársaikat, és sohasem kampányoltak saját véreik ellen rövid távú politikai megfontolásból. Az olaszországi Trentino Alto Adige tartományban élő németek autonómiájáról Jánosi Dalma római tudósítónkat, míg a finnországi svédek helyzetéről Bugnyár Zoltánt kérdeztük. A spanyol alkotmány is gáláns önkormányzatiságot ad a baszkoknak katalánoknak, noha ott rendre felmerül a függetlenség ügye is. Tóth Brigitta spanyolországi tudósítónkat kérdeztük a témában.

A VILÁGURALMAT AKARJÁK

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nyugati fogalmak szerint megmagyarázhatatlan Kína teljesítménye és gyarapodása. Sok amerikai és európai szakértő jósolt már elkerülhetetlen gazdasági lassulást, adósságválságot, politikai felfordulást Kínában, csak hogy később ne legyen semmi a hangzatos jóslatokból. A kínai talányról David P. Goldman közgazdász, elemző, az Asia Times újságírója nyilatkozott a XXI. Század Intézetnek adott exkluzív interjúban.

Teljes adás:

Hír TV