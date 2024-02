Globál: pénz és hatalom + videó

Megosztás itt:

Időszámításunk előtt 7 ezer évvel egy itáliai kis településen, amelyet Rómának hívtak, egy fiatal vadász nagyon megörült. Hírét hozták ugyanis, hogy a közelben vannak olyan emberek, akik a búzát és árpát hoztak messzi földről, sőt valami új állatot is, amit juhnak neveznek. A mi emberünk rögtön fel is kerekedett és négy, korábban elejtett mezei nyulat és két madarat vett magához. Azt nem tudta megalkusznak e-, de a közel lakó vadász korábban négy nyúlért már egész nagy mennyiségű árpát kapott, így úgy gondolta jó eséllyel az új állatból is hazahozhat egyet. Valahogy így indulhatott az, amit a történészek cserekereskedelemnek neveznek. A munkamegosztás, a vadászat a mezőgazdaság, a háziasított állatok elterjedése, a szakmák kialakulása mind lehetővé tette, hogy az emberek rendelkezzenek speciális termékekkel, amelyeket azután más szükséges dolgokra cserélhettek. A cserekereskedelemhez persze, az kellett, hogy találkozzanak, hogy megalkudjanak, és meg egyezzenek egymással. Így kellett hozzá bizalom is - mégpedig kölcsönös. Régi szép idők…

Hogy mikor volt az a pillanat a világtörténelemben, amikor megjelentek azok az erők, akik a pénz létezését kihasználva, rátelepedtek a világ egyes régióinak pénzügyi rendszerére, azt nem tanítják az iskolában. Talán az volt az a pillanat, amikor az árupénzt felváltotta a pénz. Azt a köztes terméket nevezték így, amelynek magának is értéke volt, és az árúcsere leegyszerűsítésére használták. Ilyen volt a marha, vagy a só, amely már biztosította valamelyest az egységes értéket a cserekereskedelemben. Lehet, hogy ez volt az a pillanat, amikor a hatalomra törekvő erők úgy gondolták rátehetik a közösségekre a kezüket, az árupénzen keresztül. A pénztörténettel foglalkozók szerint már az ókorban megtaláljuk a bankok a magánbetétek intézményeit, elsősorban gabona őrzése volt ilyen Babilonban az időszámítás előtti III. évezredben.

A pénzügy és az államhatalom kezdettől fogva szoros kötelékben van egymással. Saját felségterületén az uralkodó rendelkezett mindig is a pénzről. Ő döntött, hogy milyen fém lehet pénz – arany vagy ezüst, kik kapnak jogot ezek bányászatára, érmék verésére és forgalomba hozatalára. A pénz a kezdetektől fogva része az állam és az azt képviselő uralkodó felségjogainak. A pénz forgalomba hozatalán realizált haszon pedig állami bevétel.

A papír alapú pénzhelyettesítők elterjedésével az államhatalomnak még több gondot kellett fordítania arra, hogy a szuverenitása részét képező pénzforgalmon a kezét rajta tartsa. A modern központi bankok kivétel nélkül államhatalmi aktus keretében jöttek létre, akkor is, ha jó ideig magántulajdonban maradtak. Az angol uralkodó a hajóhada újraépítéséhez szükséges összegért cserében adott kizárólagosságot bankjegyek kibocsátására a Bank of England tulajdonosainak.

Fotó: Shutterstock