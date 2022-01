Globál: Pedofilbotrány Németországban: félrenézés, hanyagság, félelem

Megosztás itt:

Sokkoló bűncselekmények, amelyekre nincs ésszerű magyarázat. Most Németországban, korábban pedig Angliában működött egy gyermekeket rendszeresen szexuálisan bántalmazó bűnbanda.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem fogja megúszni András yorki herceg

Angliát pár évvel ezelőtt rázta meg a rotherhami bűnbanda. A főleg pakisztáni eredetű bűnözők 1400 fiatalt, köztük gyermekeket erőszakoltak meg, sokukat kábítószerre szoktattak, egyeseket még prostitúcióra is kényszerítettek. A botrány olyannyira megrázta Angliát, hogy ennek is szerepe lehet abban, hogy András herceg dacára rangjának, vagyonának és befolyásának, nem fogja megúszni az ellene indított pert. A királynő már meg is fosztotta a királyi fenség címétől és katonai rangjától. A vád: több alkalommal is szexuális együttlétre kényszerített egy akkor 17 éves amerikai lányt. A Globál vendége Heckenast László londoni tudósító.

Lövöldözés gázolási kísérlettel: már gyilkolnának is az embercsempészek

Már másodszor fordult elő, hogy határőrt akartak gázolni, az osztrák határnál már lövések is dördültek. Az erőszakos esetek túlmutatnak a bűnügyi híreken, a migráció ismét nemzetbiztonsági és geopolitikai kockázat szintjére emelkedett. Vendégünk Demkó Attila, a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének vezetője.

Nem vagyunk egyedül

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Legyen szó nemzeti önazonosságról szemben az európai identitásról, a családok támogatásáról szemben a migrációról, a hagyományos nemi szerepekről vagy az LMBTQ-lobbiról, a magyar kormányzati álláspontot osztja az európai közvélemény többsége. Ez derült ki a Századvég összeurópai közvéleménykutatásából, Fűrész Gábor vezérigazgató ismertetett. Az eredményeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő kommentálta a Századvég rendezvényén.

Teljes adás: