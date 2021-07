Globál: Patrick Deneen - A liberalizmus bukása

A liberális és a konzervatív politikai nézet támogatóinak összecsapása a társadalmi-politikai színtér részévé vált. Az Egyesült Államokban a demokrata párt tűzte zászlajára azokat a témákat, amelyekkel végül Joe Biden legyőzte Donald Trumpot az elnökválasztáson. A hagyományos kampánytémák, a gazdasági - politikai törésvonalak háttérbe szorultak és a pandémia mellett a bevándorlást, valamint a BLM - a Fekete Életek Számítanak mozgalom céljait, továbbá a gender - semlegességet helyezték előtérbe - magukat a szabadságjogok élharcosainak beállítva. Így határozták meg magukat a szerintük maradi, fehér felsőbbrendűséget titokban éltető Republikánusokkal szemben. A csatározások azóta is folyamatosak.

Európában is forró a hangulat. Az amerikai demokratákhoz hasonló liberális elveket valló nyugat-európai uniós tagállamok szeretnék, ha Kelet-Európában is mindenki az ő kottájukból játszana. Azonban egyre többen vannak, akik a saját dalukat kezdik fújni. Szerveződik egy elégedetlen konzervatív, a nemzetállamokat és a családot előtérbe helyező politikai bázis, amely nem utasítja el a demokrácia és az Európai Unió értékeit, azonban másképpen képzelik el a szövetség jövőjét. Ezeket a konzervatív zenészeket - hogy maradjunk ennél a hasonlatnál - azonban az Európai Parlament baloldali-liberális többsége rákényszerítené arra, hogy betagozódjanak a zenekarba, akár még a hangszereiket is elvennék.

Legutóbb például az váltott ki hatalmas felzúdulást Nyugat-Európában, hogy a fideszes többségű magyar parlament korlátozza a gyermekek iskolai szexuális nevelését ami meggátolja a genderideológia terjesztőit abban, hogy elérjék a kiskorúakat. Több nyugati vezető politikus felvetette ennek kapcsán, hogy Magyarország akár el is hagyhatja az EU-t, ha annak alapértékeivel nem ért egyet. A magyar kormány ugyanakkor azt az álláspontot képviseli, hogy egyetért minden alapértékkel, sőt annak szellemében cselekedett, mert a gyermekeket védi. Jellemző példája ez annak, amikor ugyanazokat az európai alapértékeket a liberális és a konzervatív erők másképpen értelmezik.

A liberalizmus bukása - erről írt könyvet Patrick Deneen, a politikatudomány professzora. Nem látszik egyelőre bukott eszmének, miért gondolja akkor mégis ezt a szerző? Többek között erre is választ kaphatnak nézőink a HírTV Globál című műsorában.

