2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Globál

Globál Nógrádi Györggyel – Új terrorhullám jeleit láthatjuk Európában + videó

2025. október 04., szombat 21:00 | Magyar Nemzet
merénylet Manchester Nógrádi György Hamász koppenhágai csúcs Odrobina Kristóf

Koppenhágában gyűltek össze az uniós kormány- és államfők, ahol Európa jövőjéről, az orosz–ukrán háborúról és Ukrajna uniós csatlakozásáról vitáztak. Nyugat-Európát eközben újra a terror árnyéka borítja be, Manchesterben merényletet követett el egy szír származású férfi egy zsinagóga ellen, több ember meghalt a támadásban. Németországban pedig az elmúlt hetekben két olyan merényletet is meghiúsított a rendőrség, amelyeket a Hamász palesztin terrorszervezet akart elkövetni.

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Maga a feltételezés is érthetetlen, miszerint az EU Ukrajnának adná az orosz oligarcháktól elvett vagyont, mondván, hogy majd Ukrajna a háború után visszafizeti azt a jóvátételből, amit az oroszoktól kap. Erről beszélt a műsorban Nógrádi György, hozzátéve, hogy nincs olyan opció, hogy Ukrajna megnyeri ezt a háborút.

„Ez a háború csak egy orosz–amerikai megállapodás után érhet véget” – jelentette ki a szakértő, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a háttérben hónapok óta zajlanak az egyeztetések az amerikai és az orosz tisztviselők között. Nógrádi György megjegyezte, bohózatba illik, hogy az uniós csúcson a 19. szankciós csomagról tárgyaltak, miközben az előző 18 sem ért célt. 

A műsorban elhangzott az is, hogy a brüsszeli elitnek érdekében áll a háborús retorikát fenntartani, mert erre hivatkozva egyre több tagállami jogkört elvehet és központi kézbe irányíthat. Brüsszelben ugyanis még mindig nem mondtak le arról, hogy létrejön az Európai Egyesült Államok, ahol egy központból döntenek minden tagállam sorsa felett. 

Brüsszel a migráció kapcsán is a központosítást célozta meg. Bár először tagadták, hogy lenne migrációs paktum vagy kötelező szétosztás, ma már nyíltan kimondják, hogy kötelező a szolidaritás és a migrációs paktum miatt mindenkinek be kell fogadnia meghatározott számú migránst. 

A migráció kapcsán Nógrádi György kitért a manchesteri zsinagóga elleni merényletre is, hozzáfűzve, hogy a palesztinbarát tüntetések mögött is a Hamász palesztin terrorszervezet támogatása áll. A negyven civil hajóból álló flottila ügye is csak arra jó, hogy Izraelt démonizálják és a szélsőséges nézeteket valló fanatikusok ezzel foglalkozzanak Európában is – hangzott el a műsorban. – Az izraeli–palesztin háború kirobbanása után a közel ötven muzulmán ország első perctől Izrael ellen volt, de a nyugat-európai közvélemény is megfordult. Ebben az is közrejátszott, hogy egyre több migráns van Európában, főleg 2015 óta, és a migránsoknak gyakorlatilag a száz százaléka kiállt a palesztinok mellett – magyarázta Nógrádi György. Hozzátette, hogy 2015 óta folyamatosan nő a terrorfenyegetettség Európában, a migránsok jelentős része nem tudott vagy nem akart integrálódni, és ennek látjuk a következményeit.

Fotó: Magyar Nemzet

 Természetesen a politikailag inkorrekt adásban Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa hazai témákról is beszélgetett, így a tiszás Tarr Zoltán februári beszédét sem hagyták szó nélkül, aki már akkor a közigazgatás, az egészségügy, a bíróság, a hazai mezőgazdaság átszervezéséről is beszélt. A fütyülős Juhász Péter sem maradt ki az adásból.

