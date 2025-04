Globál Nógrádi Györggyel – Jogállamisági szemétdombon a brüsszeli képmutatás + videó

Megosztás itt:

Franciaországban rengeteg emberrel megcsinálták már, amit Marine Le Pennel, a Nemzeti Tömörülés vezéralakjával – mondta Nógrádi György, aki arra reagált, hogy a bíróság eltiltotta Le Pent a 2027-es francia elnökválasztástól – éppen azután, hogy kiderült, ő a legesélyesebb jelölt. A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, hogy miniszterelnököket, jelölteket is tettek már el így láb alól, ez hozzá tartozik már a francia politikához.

Csakhogy ez a jelenség világszerte tapasztalható, elég csak Donald Trump boszorkányüldözésére gondolni, vagy éppen a németországi Alternatíva Németországért (AfD) pártra, amelyet akkor akartak betiltani, amikor veszélyeztette a kereszténydemokraták támogatottságát. Hasonló cipőben járt Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes, akit bíróságra citáltak azért, mert fellépett az illegális migráció ellen, de Alekszandar Vucsics szerb elnököt is hasonló okok miatt akarják eltávolítani, és a magyar kormányt is ezért támadják folyamatosan Brüsszelből – hangzott el a beszélgetés során.

Látjuk azt, hogy a politika minden eszközét fölhasználják arra, hogy megbüntessék azt, aki nem áll be a fősodor mögé. Azt el kell távolítani, be kell mocskolni, és itt kezdődnek a problémák – fogalmazott Nógrádi György. Mindeközben Brüsszel elnézi a saját embereinek, ha ugyanazt a szigorú migrációs politikát követi, például Donald Tusk lengyel kormányfőnek megengedi Ursula von der Leyen, hogy a belarusz határon visszafordítsa az illegális migránsokat. Még Friedrich Merz leendő német kancellár is megteheti azt, amiért például Magyarországot súlyosan megbüntetik.

