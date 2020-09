Globál: Nő a járvány miatti feszültség Európában

Járványszkepticizmus, karanténfáradtság? A koronavírus veszélyességében kételkedők eddig főként az Egyesült Államokban hallatták hangjukat. Most azonban egyre nagyobb tömeg hisz nekik Európában is – vezette fel a műsor első témáját Gantner Barnabás műsorvezető.

Egyre többen gondolják világszerte, hogy indokolatlanok a szigorú karanténok, a maszkviselés, a tömegrendezvények tiltása, mivel ezek nagyobb kárt okoznak, mint a koronavírus. A járványszkeptikusok szerint inkább a szabadságjogokat korlátozó kormányok veszélyesek az egészségre. A berlini tüntetés kapcsán a műsorvezető elmondta, hogy a német rendőrök nem bántak kesztyűs kézzel a tüntetőkkel, a politikai elit pedig azzal a sommás ítélettel intézte el az ügyet, hogy a járványügyi korlátozások ellen csak nácik tüntettek.

Molnár Tamás Levente, a Külügyi és a Külgazdasági Intézet kutatója a járvány megfékezését célzó intézkedések elleni tüntetések kapcsán arról beszélt, hogy

több fajta ok áll amögött, hogy a szkeptikusok elutasítják a kormány intézkedéseit. A legtöbben a megélhetésüket féltik.

Racionális és gazdasági okokból nem nyithatnak ki például a hotelek, korlátozásokkal kell a gasztronómiának is együttélni, ez nyilvánvalóan anyagilag is fáj ezeknek az embereknek. Ez a legszélesebb réteg. A másik nagy tábort az összeesküvés elméletekben hívők alkotják, akik többek között a vírus létezését is tagadják, és nem hisznek a maszkokban és a távolságtartásban sem. De ott vannak az oltásellenesek is, akiknek az elmúlt időszakban a száma növekedett, és most ők is fel tudtak csatlakozni erre a tüntetéshullámra – mutatott rá az elemző.

Hágában a rendőrség Hollandiában páratlannak számító brutalitással verte szét a parlament elé szervezett tüntetést, amelyet a holland felhatalmazási törvény ellen szerveztek. Erről a demonstrációról Marácz Lászlót, az amszterdami egyetem tanárát kérdezte Gantner Barnabás. Marácz László elmondta, hogy

a holland felhatalmazási törvény lényegében diktatórikus hatalmat fog adni az egészségügyi miniszternek. Ez azt jelenti, hogy a holland parlamentet egészségügyi kérdésekben fél évre kikapcsolják, és utána ezt bármikor meghosszabbíthatják újabb három hónappal, és ehhez nem kell a parlamentnek az engedélye.

Tehát lényegében az egészségügyi miniszter teljhatalmat fog élvezni – magyarázta az egyetemi oktató. Marácz László kitért arra is, hogyha valaki koronavírus-gyanús, akkor kötelező lesz a karantén, és ha valaki ezt megtagadja, akkor 87 ezer euróra büntetik majd meg. Ha valaki ezt nem tudja kifizetni, arra pedig négy év fegyház jár.

Milyen jogállamiság az, amikor egy ember drákói intézkedésekkel lép fel az egész lakossággal szemben

– tette fel a kérdést az amszterdami egyetem tanára.

Hír TV