Globál: Mérlegen a merkeli örökség

MÉRLEGEN A MERKELI ÖRÖKSÉG

A német kancellár több mint másfél évtized után visszavonul. Vajon hol tart Németország 16 évvel korábbi önmagához és a világhoz mérten? Vendégünk Ulrich Schlie német politológus, történész, a Mathias Corvinus Collegium vendégoktatója.

GYILKOS ROBOTOK A HARCMEZŐN

Páncéltörő rakétákkal, gránátvetővel, géppuskával, sőt lángszóróval is felszerelték az Uran 9 harci robotot, amit Vlagyimir Putyin elnök is megszemlélt a Zapad hadgyakorlaton. Az ellenséges tankok és katonák megsemmisítésére tervezett fegyver még nem hozhat autonóm döntéseket, mert a távolról vezérlik. Több országban azonban már fejlesztik az önálló döntésre képes harci robotokat és öngyilkos drónokat is. Vendégünk Kaiser Feren, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

NEM MÚLIK AZ EUFÓRIA AZERBAJDZSÁNBAN

A Globál exkluzív riportja Bakuból és Karabahból. Az azeri hadsereg egy éve foglalta vissza az örményektől Karabah egy részét és a környező megyéket. Azóta tart az ünneplés, a kormány pedig tesz róla, hogy a háborús hangulat sokáig fennmaradjon. Baku belvárosában háborús trófea parkot avattak, ahol nem csak a kilőtt örmény páncélosokat és csapatszállítókat, de ellenséges katonákat ábrázoló viaszbábukat is kiállítottak. A propaganda a múlt század 30-as éveinek Németországát idézi.

