GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó

FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell

A háború nemcsak a szomszédjainkat rengeti meg, hanem a mi életünket is keményen befolyásolja – az energiaáraktól a biztonságunkig. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet szakértője feltárja a konfliktus mélyebb összefüggéseit, és választ ad arra, mit jelent ez Magyarország jövőjére nézve. Nézze meg, és értse meg, miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szomszédban zajló eseményeket!