Globál

GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó

2025. augusztus 23., szombat 21:00 | Hír TV

Mi zajlik a kulisszák mögött? A Magyar Nemzet Globál című műsora feltárja az orosz-ukrán háború, Európa és Amerika nagyhatalmi játszmáinak legdöbbenetesebb összefüggéseit. Exkluzív elemzések, meghökkentő tények és a világpolitikát mozgató erők – ezt nem hagyhatod ki! Nézd meg, oszd meg, és légy részese az igazság keresésének!

  GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó

FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell

FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell

 A háború nemcsak a szomszédjainkat rengeti meg, hanem a mi életünket is keményen befolyásolja – az energiaáraktól a biztonságunkig. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet szakértője feltárja a konfliktus mélyebb összefüggéseit, és választ ad arra, mit jelent ez Magyarország jövőjére nézve. Nézze meg, és értse meg, miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szomszédban zajló eseményeket!

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

