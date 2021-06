Globál: Kormányválság Svédországban

Globális fake news kampány indult Magyarországgal szemben – reagált Szijjártó Péter a pedofiltörvényt ért kritikákra a Kossuth rádióban. Európa mindig akkor volt erős, amikor erős nemzetekből állt össze – mondta Németh Szilárd honvédelmi államtitkár a Bayer Show-ban. A járvány utáni életünkről és a migráció kérdéséről szól a most induló nemzeti konzultáció – mondta Kovács Zoltán államtitkár. A nemzeti konzultációban mindenki állást foglalhat a következő évek egyik legnagyobb kihívásáról, a migrációról is – közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Az MSZP elnöksége elkövette azt a hibát, hogy feltételezésekre alapozva rossz döntéseket hozott – mondta az Informátornak Szakács László. Az MSZP-ben megbukhat a Kunhalmi–Tóth tandem – írja a Magyar Nemzet. A lap rámutat: miközben a vezetés tisztogat, a bíróság arra kötelezi az MSZP-t, hogy ismételje meg tisztújító kongresszusát. Sokat romlott az utasok biztonságérzete a budapesti tömegközlekedési eszközökön az elmúlt másfél évben –Magyar Nemzet. Magyarország a kontinens legnagyobb szarvasgomba-exportőrei közé tartozik a folyamatos keresletnek köszönhetően – közölte Nagy István agrárminiszter. Az a Mark Rütte holland miniszterelnök akarja Magyarországot térdre kényszeríteni és kizárni az Európai Unióból, aki többször is hazudott, és le is bukott a hágai parlamentben. Gábor Dzsingisz magyar származású Hollandiában élő kereszténydemokrata politikus szerint Mark Rutténak nincs erkölcsi mandátuma, hogy hazánkat támadja. Meghaladta a 3,9 milliót a koronavírus-járvány következtében elhunytak száma a világban. A mallorcai hatóságok vizsgálatot indítottak, miután több mint hatszáz, a szigeten vakációzó spanyol diákot fertőzött meg a koronavírus. Felszámolták a francia hatóságok azt a sátortábort, amit migránsok vertek fel a párizsi városháza előtt. A mintegy 300 bevándorló egy napig tartózkodott az épület előtti téren. A jelenlegi amerikai elnök bevándorláspolitikáját bírálta Donald Trump az Ohio állambeli Wellingtonban. Betiltotta Törökország az isztambuli pride-felvonulást, ennek ellenére több százan vonultak utcára - a felvonulást ellenzőket műanyag lövedékkel lőtték a hatóság emberei. Ma tartják Franciaországban a regionális választások második fordulóját: 13 európai és 4 tengerentúli régió 1 millió 700 ezer tagját választják meg a következő 7 évre. Lemondott Matt Hancock brit egészségügyi miniszter, mert házasságtöréséről jelentek meg fotók a brit sajtóban. Megkezdődött a Márvány-tengert és a Fekete-tengert összekötő csatorna építése Törökország európai részén. A spanyol gyarmattartók kora újkori bűneire hivatkozva tiltakozott Nicaragua amiatt, hogy a spanyol kormány bírálta a nicaraguai elnököt, amiért ellenzéki vezetőket tartóztattak le. Újabb két katolikus templom vált a tűz martalékává Kanada nyugati részén, Brit Columbia tartományban, egy olyan körzetben, ahol többségében őslakosok élnek. Rendkívüli hőhullám sújtja az Egyesült Államok északnyugati partvidékét, az Oregon állambeli Portlandben 42 Celsius-fokot mértek. A kínai Csu-zsung marsjáró vörös bolygóra érkezéséről tett közzé felvételeket a kínai nemzeti űrhivatal. Járatsűrítésekkel készül a BKK a ma esti, Hollandia–Csehország Európa-bajnoki labdarúgó-mérkőzésre. A stadionnál és környékén nincs parkolási lehetőség, 14 és 22 óra között pedig közlekedési korlátozásra kell számítani az aréna környékén. A BKK a kötött pályás közlekedési eszközök használatát javasolja. Személyautó és nyerges vontató ütközött hajnalban Kabánál, az autó vezetője a helyszínen meghalt. 135 vízitúra-állomás újulhat meg és egy vízitúra-centrum is felépülhet Leányfalun 65 M Ft-os EU-támogatásból. Hollandia és Csehország mérkőzik egymással a labdarúgó Európa-bajnokság mai fordulójában 18 órától a Puskás Arénában. Sallói Dániel góljának köszönhetően a Sporting Kansas City házigazdaként 2:1-re legyőzte a Los Angeles FC-t az észak-amerikai labdarúgóliga alapszakaszában.