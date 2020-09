Globál: Kikerült, de átszerkesztve mégis maradt a kvótarendszer

Meghalt a kvótarendszer éljen a kvótarendszer. Az Európai Bizottság, ha szavakban nem is erőlteti a kvótákat, Úgymond "átkeresztelve a gyereket" mégis megvalósítaná a migránsok szétosztását - legalább is így látják a kvótarendszer ellenzői. Adásunkban az Európai Bizottság új stratégiájáról Hidvégi Balázs európai parlamenti képviselőt kérdeztük. Ezt követően az olasz helyhatósági választással foglalkoztunk, amelynek - fura mód - csak nyertesei vannak. Vesztest nagyítóval sem találni.

Kikerült a kötelező kvóta az Európai Unió új migrációs csomagjából. Igaz, más szerkezetben, más szavakkal továbbra is jelen van a migránsok szétosztása. Orbán Viktor Brüsszelben csak a nyelvezetben tapasztalt javulást, a megközelítés terén szerinte elmaradt az áttörés. A Bizottság új migrációs stratégiájáról Zöldhegyi Katalin brüsszeli tudósítónk kérdezte Hidvéghi Balázst.

„Valóban a korábbi, mindenkire rákényszeríteni kívánt kötelező kvótákat most ilyen formában elvetik. Ez akár egy rész győzelemnek is értékelhető, egy jó irányba tett lépés. Ugyanakkor állandóan szolidaritásról beszélnek, közben a migráció manageléséről is beszélnek, közben benne maradt a relokáció, a szétosztás, csak ugye most választható opcióként. Tehát tartalmaz olyan dolgokat, amik továbbra sem helyesek és továbbra sem jók. Van benne egy olyan javaslat, hogy azon országok, amelyek nem akarnak szétosztást, nem akarnak migránsokat, azok részt vehetnek a hazaszállításokban, a kitoloncolásoknak a megvalósításában. Itt is meg kell még nézni azt, hogy akkor ennek az anyagi feltételei hogyan néznek ki és mi történik akkor, hogyha a 8 hónapos javasolt időszakot követően nem sikerül valakit visszavinni vagy a befogadó ország mégsem befogadó. (…) Ha nagyon sok olyan részlet van még, amit a tárgyalások folyamán kell megvizsgálnunk, de z alapvető magyar állásponthoz, ami a migráció, a bevándorlás elutasításáról szól, ahhoz ragaszkodni fogunk”

Olasz csoda - a regionális választásoknak csak nyertesei vannak. A jobboldali pártszövetség egy újabb tartomány elhódításával, immár a régiók háromnegyedének irányításával büszkélkedik. A baloldali Demokrata Párt azzal, hogy megőrizte vörös erődjeit, ráadásul a legnagyobb párttá vált. A szintén baloldali 5 Csillag Mozgalom pedig azzal, hogy az általuk kezdeményezett referendum sikeres volt, az olaszok megszavazták a szenátorok és képviselők létszámának csökkentését.

A Giuseppe kormány sorsa úgy néz ki, hogy egyelőre egyre stabilabb, legalábbis így kommentálják az újságok annak ellenére, hogy a választások eredménye, a helyhatósági választások végül döntetlennel záródtak. Ami azt jelenti, hogy három tartományt szerzett meg a jobb oldal és hármat tarthatott meg a baloldal. Ez minden szempontból a jobboldal számára jelent nyereséget, hiszen ők eddig csak két tartományt birtokoltak

-mondta Jánosi Dalma, a HírTV tudósítója.

Teljes adás:

HírTV