Globál: Ismét birtokba vette az iszlám a Hagia Sophiát

26 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4424 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb halálos áldozat, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3324-en már meggyógyultak. Minőségi oktatásra és nemzetközi környezet megteremtésére koncentrál a Budapesti Corvinus Egyetem - hangsúlyozta az intézmény rektorhelyettese a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szabó Lajos elmondta, az egyetem továbbra is népszerű a külföldi hallgatók körében, az egyetem új stratégiája szerint itthon teremtik meg annak a lehetőségét, hogy nemzetközi környezetben tanulhassanak a hallgatók. Nem lát baloldali versenytársakat Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom miniszterelnök-jelöltjeként. Az MSZP volt alelnöke Magyarország élőben című műsorunkban úgy fogalmazott: itthon teljesen kiürült a baloldal, azok a személyiségek, akikkel csatát lehet vívni, nem baloldaliak. Indulhat a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzés - erről döntött a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósága. Eredményes tender esetén 2021 tavaszán elindulhat, és 2023-ban véget érhet a következő évek legnagyobb fővárosi beruházása. 20 milliárd forintot tervez a fővárosi önkormányzat idén a Lánchíd felújítására - közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt mondta: a híd felújítását pénzügyi problémák nem akadályozzák, az önkormányzat működése azonban nehéz helyzetbe került. Az MSZP parlamenti vizsgálóbizottság összehívását követeli jövő hétre, hogy értékelje a koronavírus-járvány alatti kormányzati intézkedéseket. Üzleti titkokat szivárogtatott ki a konkurenciának az Index kirúgott főszerkesztője, amiért Németországban szíjon vezették volna el a rendőrök - írta zárt internetes bejegyzésében Bodolai László, a lapot tulajdonló alapítvány kuratóriumának elnöke. Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával is - közölte az EMMI. A környezetvédelmi oktatás területén Magyarország messze más országok előtt halad, ami megjelenik egyrészt a természettudományi tárgyak hangsúlyában, másrészt az osztálytermen belüli és kívüli foglalkozásokban - mondta Rétvári Bence államtitkár. Januártól akár egyetlen forintot is ki lehet majd fizetni bankkártyával, nem lesz szükség készpénzre - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a lehető legjobb megállapodás született az európai helyreállítási alapról a hét elején véget ért uniós csúcson, ha nem a legjobb lett volna, akkor Magyarország nem fogadta volna el. Meghaladta a 15,7 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 639 ezer, a gyógyultaké 9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Rekordszámú új koronavírus-fertőzés van a világ minden nagyobb térségében, ami a járvány gyorsulását jelenti - jelentette a Reuters. Romániában továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány, az elmúlt 24 órában 1293 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Megint kiugróan magas, 1100 fölötti lett az új koronavírusos betegek száma Ukrajnában, velük együtt a fertőzötteké már csaknem elérte a 64 ezret. A koronavírus-járvány terjedése miatt ismét kötelezővé tették a szájmaszk viseletét az Olaszországhoz tartozó Capri szigetén. Spanyolországban két egymás követő napon is több mint 900-zal emelkedett a regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma. Ismét kötelező lesz a koronavírus-járvány miatt elrendelt tíznapos karantén Norvégiában a Spanyolországból érkezők számára - közölte Olaug Bollestad mezőgazdasági és élelmezési miniszter. Több közép- és kelet-európai EU-országból karanténkötelezettség nélkül lehet Angliába utazni a jövő héttől - közölte a brit közlekedési minisztérium. Perlik Donald Trump amerikai elnököt, amiért kizárná a népszámlálásból az illegális bevándorlókat. 35 szövetségi állam és város adott be közös keresetet az erről szóló rendelet ellen. Negyvenhárom ország azzal vádolta Észak-Koreát, hogy megsértette az olajimportra vonatkozó ENSZ-szankciókat, és követelte a további olajszállítmányok haladéktalan leállítását. A spanyol bíróság 122 éves börtönbüntetésre ítélte María Soledad Iparraguirrét, a már feloszlott Baszk Haza és Szabadság terrorszervezet egyik volt vezetőjét egy huszonöt évvel ezelőtt elkövetett robbantásos merénylet miatt. Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig Horvátországon, a legnagyobb károk Zágrábban keletkeztek, ahol az egész belvárost elöntötte a víz - közölte a horvát közszolgálati televízió. Halálos közlekedési baleset történt Vasban, ötéves kislány az áldozat - közölte a rendőrség. Negyvenmillió forint értékű hamis eurót adott el egy ismerősének két férfi a gyanú szerint, pénzhamisítás miatt büntetőeljárás indult ellenük. A jelentős mennyiségű csapadék miatt a Zala megyei Liszóban és Surdon víz alá kerültek az alacsonyabban fekvő házak, öt családot ki kell telepíteni. Somogy és Zala megyében több helyen szünetel a vasúti közlekedés. Több utat is le kellett zárni Somogyban az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Az autópálya-átkelőn kétórás, a közútin félórás várakozásra kell számítaniuk a Horvátországba tartó autósoknak Letenyénél - közölte a rendőrség. Fölényes, húszgólos győzelemmel rajtolt a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda BENU Magyar Kupában. A zöld-fehérek 25:5-re diadalmaskodtak a Pécs felett. A magyar válogatott Filipovity Márkó az olasz Victoria Libertas Pesaro kosárlabdacsapatban folytatja pályafutását. A szervezők döntése értelmében 2021-re halasztják a One Belt One Road Hungary és a Visegrád 4 Kerékpárversenyt.