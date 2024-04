Globál - Hogyan húzhat ki minket a bajból a BRICS? + videó

Megosztás itt:

Globális méretekben az egyes államok cselekvőképességét a nemzetek feletti magánpénz birodalom által létrehozott hatalmi-struktúra korlátozza és ellenőrzi. Az a hatalmi struktúra, amely pénzügyi, kereskedelmi intézmények, nemzetközi szerződések bonyolult rendszeréből áll, hatékonyabban irányítja a világot, mint a XX. században felszámolásra került gyarmati rendszer. Ez a magánpénz-monopóliummal működtetett rendszer korlátlan lehetőséget biztosít a spekulatív pénztőke mozgására a harmadik világ országaiba és országaiból. Ezek a pénzmozgások írják elő az egyes országok gazdaságpolitikáját.

A szupergazdag bankárdinasztiák a harmadik világ országait folyamatosan a tőke kivonásával fenyegetik, s így érik el, hogy azok kormányai végül is minden kívánságukat teljesítik. A magánpénz birodalomhoz tartozó multinacionális világcégek, az egyes államoknál is nagyobb óriások, ők veszik át a harmadik világ országainak az infrastruktúráját és természeti erőforrásait. Ma már ők ásványkincseiknek, ivóvíztartalékaiknak és elektromos energiát termelő üzemeiknek is a tulajdonosai.

A magánpénzbrodalom leghatékonyabb uralmi eszköze a Világkereskedelmi Szervezet a World Trade Organisation, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, valamint az olyan befektetőbankok, mint az Asian Development Bank. Ezek az intézmények szó szerint előírják azt a gazdaságpolitikát, amelyet az egyes országok parlamentjeinek el kell fogadniuk és jogszabályi formába kell önteniük.

A magánpénz birodalom mértéket nem ismerő gazdagodási vágya valósággal szétveri a harmadik világ függőhelyzetű, törékeny gazdaságait és történelmileg kialakult társadalmi struktúráit. Ezt a pusztítást "reform" címszó alatt hajtják végre Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában. E világrégiókban sok ezer kisvállalkozás és termelőüzem ment csődbe, holott munkájukra nemcsak korábban volt, de most is nagy szükség van. E jelenség nemcsak rendkívül kártékony, de mélyen cinikus is, mert akik ezt bírálják, azokat a pénz- és korporációs oligarchia lefizetett bértollnokai habozás nélkül reformellenesnek, haladásellenesnek, a szegénységhez és a maradisághoz ragaszkodóknak minősítenek.

Teljes adás: