Globál: Ha nem lenne kettős mérce, akkor egyáltalán semmilyen mérce nem lenne

A legutóbbi amerikai elnökválasztás más volt mint a többi. Mutatják ezt a szabálytalanságokról előkerült képi és írásos dokumentumok, és megannyi per. De más volt abban is, hogy a Donald Trump beszédére összegyűlt tömeg megostromolta a Capitoliumot. Mi történt pontosan 2021 január 6-án az amerikai törvényhozás épületénél? Amerikai partnertelevíziónk, a Newsmax erről készített dokumentumfilmet. Adásunkban tekintsék meg a Day of Outrage, azaz a Felháborás Napja - másként fordítva - a Gyalázat Napja című alkotást.

Teljes adás:

Hír TV

