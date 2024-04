Globál extra – Mit tesz a lengyel kormány a háborúval? + videó

Macron már megint beleállt Oroszországba, lehet hogy ő már tudja hogyan is alakul a háború után az új világrend? – erről beszélt a Globál extra műsorában a Videa-n Boros Imre és Bogár László. Vigyázat, adásunkban a nyugalom megzavarására alkalmas tények hangzanak majd el.

Globál – Oroszország javát akarja a pénzügyi háttérhatalom? + videó

Tanulságos történetek és a nyugalom megzavarására alkalmas tények Bogár Lászlóval és Boros Imrével. Mit akar a nyugattól Oroszország, és mit akar Oroszországtól a pénzügyi háttérhatalom? Miként is állt többször a cári birodalom a Nyugat mellé? A pénzügyi háttérhatalom miért is árulta el többször Oroszországot? Erről is szó esik az adásban.