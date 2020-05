Globál extra: Fellélegezhet Ázsia?

3556-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg, ezzel 467 főre emelkedett az elhunytak száma, 1412-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek 45%-a , az elhunytak 62%-a, a gyógyultak 46%-a budapesti. Továbbra is érvényes az a szabály, hogy valamennyi egészségügyi ellátás csak előzetes, telefonon történő bejelentkezés után vehető igénybe - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos. Hiába csökken a koronavírusos esetek száma, továbbra is vigyázni kell, hiszen a mai napig az ország különböző részein találnak betegeket - mondta Szlávik János infektológus, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa a Kossuth rádióban. A kormány elkötelezett az egészségügyi alapellátás fejlesztésében, az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében - jelentette ki Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. A meghívott csaknem 18 ezer ember 67,7 százaléka részt vett az országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálaton, ez magas részvételi aránynak számít - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes az állami kórházakat nevezte a járvány gócpontjainak. A Fidesz hangsúlyozta: a járvány alatt eddig egy gócpont alakult ki, a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában, ahol már 45 fő az elhunytak száma és 306 idős ember fertőződött meg. A kijárási korlátozások megszűnése nem egyenlő a járvány előtti időszakra való visszatéréssel – mondta Zacher Gábor toxikológus főorvos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szállítóinkubátort adományozott a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti koraszülött intenzív osztályának a Mészáros Csoport. Dugókat és balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak a fővárosi utakon az ideiglenes belvárosi kerékpársávok - írja a Magyar Hírlap. A lap emlékeztet, áprilisban, a járványügyi helyzet miatt alakított ki új kerékpársávokat a BKK. A parlament döntése szerint munkaviszonnyá alakul a kulturális ágazat dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonya. A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével kívánja segíteni a koronavírus-járvány idején a munkahelyteremtést a Magyar Honvédség - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Átlépte a 100 milliárd forintot a vállalkozások igénye a versenyképességi támogatásra, ezért a kormány bővítheti a versenyképességi hozzájárulások keretösszegét - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ugrásszerűen megnőtt a munkahelyvédelmi bértámogatási programra jelentkezők száma az elmúlt két hétben - közölte Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára. Kevesebb mint három hét alatt csaknem tízezren igényelték a maximum félmillió forintos, teljesen szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Pluszt - közölte a Diákhitel Központ vezérigazgatója. Az Országgyűlés megszavazta a Budapest-Belgrád vasútfejlesztést elősegítő törvényt. Hatályba lép a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának teljes körű tervezésére és kivitelezésére szóló szerződés, miután létrejött az ennek finanszírozásáról szóló hitelszerződés a kínai Exim Bank és a magyar állam között. A magyarországi szálláshelyek teljes körű felújítását célzó program utolsó szakaszára, valamint további turisztikai fejlesztésekre újabb 150 milliárd forintot biztosít a kormány - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán szerint Magyarországon a belföldi turizmus fog elsőként helyreállni, a belföldi utazók száma és költésük is magasabb lesz mint tavaly volt. A kormány nem fogadja el az Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságának tranzitzónákról hozott ítéletét, és vizsgálja, hogy azok működtetése ütközik-e a magyar alkotmánnyal - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Angela Merkellel német kancellárra tárgyalt Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel valamint Igor Matovic szlovák kormányfő videotelefonos konferencia keretében. A V4+Németország megbeszélésen a koronavírus-válságról volt szó - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A csúcstalálkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a járvány ősszel várható újabb hullámát egy sokkal jobban felkészült egészségügyi rendszernek kell kezelnie Európában. Az egyeztetés megkönnyíti az egységes, közös döntést a határnyitás ügyében - mondta Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A világban 4 804 167-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 318 527, a gyógyultaké 1 787 454 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovénia feloldotta a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket Horvátországgal közös határán. Szlovákiában szerdán folytatódhat a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása , júniustól megnyílhatnak az általános iskolák alsó tagozatai és az óvodák. Szerbiában újraindult a légi utasforgalom, a napokban egyre több járatot indít és fogad majd a belgrádi nemzetközi repülőtér. Bosznia-Hercegovina is nyit a külvilág felé, június elsejétől megnyitja határait a külföldiek előtt. Ukrajnában az azonosított fertőzöttek száma egy nap alatt 260 új esettel 18 876-ra nőtt. Tartósan ezer alá süllyedt a naponta regisztrált koronavírus-fertőzések száma Németországban, már tizedik napja jelentettek a járvány lassításában fontosnak tartott határ alatti esetszámot az egészségügyi hivatalok. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 83-an hunytak el a koronavírus-járvány következtében, a fertőzés eddig 27 778 halálos áldozatot követelt. Olaszországban egy nap alatt 162-en vesztették életüket a járvány következtében, a halottak száma meghaladta a 32 ezret. A 11,5 milliós lakosú Belgiumban 9108-ra emelkedett a járványban elhunytak száma. Egy kétszáz férőhelyes dagesztáni kórház megépítésének tervét jelentette be az orosz védelmi minisztérium, a kialakult Covid-19-járványhelyzet miatt. Másfélmillióra nőtt az Egyesült Államokban regisztrált koronavírussal-fertőzöttek száma. Dél-Floridában újranyitottak az üzletek, Kaliforniában a kormányzó bejelentette, hogy az állam 58 megyéjének csaknem mindegyikében újraindul a gazdaság egy része, New Jerseyben azonban nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének folyósított hozzájárulás korlátlan időre szóló felfüggesztésével és az Egyesült Államok tagságának átgondolásával fenyegetett Donald Trump amerikai elnök a Twitteren. Ellenjavaslaton dolgozik az osztrák, dán, holland és svéd kormány is az 500 milliárd eurós uniós helyreállítási alappal szemben - nyilatkozta Ausztria kancellárja egy helyi újságnak. Sebastian Kurz elmondta, az ő tervezetük nem tartalmaz közös hitelfelvételt, hiszen ahogy fogalmazott: EU-szintű adósság nélkül is lehetséges az európai gazdaság élénkítése. A líbiai konfliktusban résztvevő valamennyi fél számára elengedhetetlenül fontos a harcok beszüntetése, a tartós tűzszünet elfogadása és a politikai tárgyalások folytatása - hangsúlyozta az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképvielője. Izraeli kibertámadás béníthatta meg a hónap elején az iráni Sahíd Radzsí kikötőt - jelentette külföldi forrásokra hivatkozva a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja. Lezuhant az orosz légierő egy Mi-8-as helikoptere a Moszkva megyei Klin város közelében, a legénység életét vesztette. Újabb öt átkelőhelyet nyitnak meg a koronavírus-járvány miatt lezárt személyforgalom előtt a magyar-román határon a kialakult torlódás felszámolása érdekében - közölte Marcel Vela román belügyminiszter. A Tatabányai Járásbíróság elrendelte egy férfi letartóztatását, aki Tatabányán megölte munkaadóját, majd testét egy tanyára szállította, felgyújtotta és elásta. Több mint kétezer doboz adózatlan cigarettát, valamint - vélhetően pszichoaktív anyagot is tartalmazó - vágott dohányt találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, amikor keresőkutyával ellenőrzést tartottak egy borsodi településen. Szerdától újra látogatható a Fővárosi Állat- és Növénykert, de egyelőre korlátozzák a maximális napi látogatószámot. Júniustól újraindítja budapesti járatait az Air France, a Finnair júliustól közlekedik ismét a ferihegyi repülőtérre. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség kihirdette a koronavírus-járvány miatt átdolgozott idei versenynaptárát, amelyben augusztus 29-től szeptember 2-ig szerepel a Tour de Hongrie. A Magyar Labdarúgó Szövetség alkalmazza a sportág szabályalkotó testületének cserékre vonatkozó átmeneti szabályát, így a bajnoki találkozókon ötször változtathat csapatának összetételén az edző, a Magyar Kupában hosszabbítás esetén akár hatszor. Távozott a PVSK-Füszért férfi vízilabdacsapatának vezetőedzői posztjáról Lukács Gergely, akinek a helyét az eddig másodedzőként dolgozó Török Viktor veszi át. Meghosszabbította a szerződését a válogatott Benk András az UTE jégkorongcsapatával. Befejezi pályafutását Zubai Szabolcs kézilabdázó, aki tagja volt a 2012-es londoni olimpián negyedik magyar válogatottnak.