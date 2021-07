Globál: Elemi fontosságú a Balkán stabilitása

Minden magyar támogatására szüksége van a kormánynak, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök szerint Brüsszel a gyerekvédelmi törvény miatt zsarolja, fenyegeti az országot, amit elfogadhatatlan. Mind a család, mind a gyermekjog az unió alapokmánya szerint nemzeti hatáskör, ezért szükség van minden magyar ember támogatására – mondta a kormányfő. Deviánsok vonulásának nevezte a Pride-ot Gaudi-Nagy Tamás. A European Patriots Unite elnökségi tagja szerint a rendezvény tört sért, valamint a kiskorúak veszélyeztetése is fenn áll. A patrióták két másik szervezettel együtt ma utcára vonulnak, hogy tiltakozzon a homoszexuális menet ellen. A magyarok 74 százaléka úgy látja, szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban és az óvodákban - derül ki a Nézőpont Intézet kutatásából. Mától Üzbegisztánba is szabadon lehet utazni védettségi igazolvánnyal - jelentette be a Szijjártó Péter közösségi oldalán. A felsőoktatásba jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre – közölte Schanda Tamás államtitkár. A szakmatanulás lehetőségét ajánlotta a felsőoktatásból kimaradók figyelmébe az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Már több mint 23 ezren vesznek részt a Nyári diákmunka programban - közölte az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közösségi oldalán. Újabb 8, a gazdasági élet beindítását célzó intézkedésről számolt be Szijjártó Péter az operatív törzs ülése után. Aláírásgyűjtésbe kezdett a Magyar Munkáspárt azért, hogy nettó 250 ezer forintra emeljék a minimálbért. A koronavírus-fertőzöttek száma 193,1 millió, az áldozatoké 4,13 millió világszerte. Az orosz minisztérium új ajánlása szerint a gyógykezelésen átesett daganatos betegek olthatók Szputnyik V-vel. Több ezren vonultak az utcákra Sydney-ben és más ausztrál városokban, hogy tiltakozzanak a koronavírus-járvány elleni korlátozások miatt. Vietnám 15 napra lezárta fővárosát, hogy megakadályozza a koronavírus-járvány terjedését, mert egyre több a fertőzés. Repülővel szállítják el a transzszibériai vonatok utasait, akik a pénteki hídomlás miatt a veszteglő szerelvényeken rekedtek. Indiában 138-ra emelkedett az özönvízszerű esőzések okozta áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok nagy erőkkel kutatnak a túlélők után. Földrengés rázta meg hajnalban a Fülöp-szigetek fővárosát. Sérüléseket, károkat nem okozott a csaknem egy percig tartó földrengés. Futóverseny miatt lezárások lesznek ma este Budapesten, a Városliget környékén. Az esemény több BKK-járatot is érint. A 3-as metróvonalon a rekonstrukciós munkálatok miatt mától augusztus 22-ig Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között metrópótló autóbuszok járnak és több utcában változik a forgalmi rend a pótlás idején- közölte a BKV Zrt. Ezen a hétvégén csak vasárnap lesz nyitva a pesti alsó rakpart - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Tűz volt egy orosházi üveggyár raktárában ma hajnalban, a tűzoltók eloltották a lángokat. Csökkent a várakozási idő a tompai határátkelőhelyen, a korábbi háromról egy órára csökkent a várakozási idő a kilépő személyforgalomban. Összeütközött két személyautó a 37-es főúton, Sátoraljaújhelynél, öten megsérültek. - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A kínai Csian Jangé lett a tokiói olimpia első aranyérme, miután izgalmas végjátékban megnyerte a női légpuskások fináléját. Verrasztó Dávid 400 méter vegyesen a negyedik idővel bejutott a fináléba a tokiói olimpia úszóversenyeinek nyitónapján. A kétszeres címvédő Szilágyi Áron bejutott a döntőbe a férfi kardozók egyéni versenyében a tokiói olimpián. Sebestyén Dalma a 27. helyen végzett, így nem jutott elődöntőbe 100 méter pillangón a tokiói olimpia úszóversenyeinek nyitónapján. A Szudi Ádám, Pergel Szandra duó kikapott a vegyes párosok első fordulójában, így a 16 között be is fejezte szereplését a tokiói olimpián. Csernoviczki Éva győzelemmel kezdett a tokiói ötkarikás játékok cselgáncstornájának első napján, így nyolcaddöntős. Decsi Tamás első asszójában 15-8-ra kikapott a német Max Hartungtól, így a 32 között kiesett a férfi kardozók egyéni versenyében a tokiói olimpián. A 2017-ben világbajnok Szatmári András meglepetésre 15-12-re kikapott az iráni Ali Pakdamantól, és Decsi Tamáshoz hasonlóan kiesett a 32 között a férfi kardozók egyéni versenyében a tokiói olimpián. A Hungaroring területére való belépéshez kötelező a védettséget igazoló karszalag is az érvényes belépő mellett a jövő péntektől vasárnapig tartó Forma-1-es Magyar Nagydíjon.